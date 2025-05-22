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Врач объяснила, как отличить синдром хронической усталости от переутомления - РИА Новости, 22.05.2025
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03:46 22.05.2025 (обновлено: 08:12 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vrach-2018378930.html
Врач объяснила, как отличить синдром хронической усталости от переутомления
Врач объяснила, как отличить синдром хронической усталости от переутомления - РИА Новости, 22.05.2025
Врач объяснила, как отличить синдром хронической усталости от переутомления
Синдром хронической усталости, в отличие от переутомления, не проходит после отдыха, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:46:00+03:00
2025-05-22T08:12:00+03:00
общество
вера ларина
здоровье
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Синдром хронической усталости, в отличие от переутомления, не проходит после отдыха, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.Она уточнила, что в современном ритме жизни усталость стала почти нормой. Многие жалуются на нехватку сил, снижение трудоспособности, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. Важно отличать обычное переутомление от синдрома хронической усталости — это серьезная и недостаточно изученная патология, снижающая качество жизни человека и требующая внимания и специфического подхода. "Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит (МЭ/СХУ), — это длительное заболевание, при котором человек испытывает изнуряющую усталость, не связанную с физической или психоэмоциональной нагрузкой и не исчезающую после отдыха. Симптомы, как правило, сохраняются достаточно длительно и существенно ограничивают повседневную активность", — рассказала Ларина.Врач отметила, что переутомление возникает как закономерный ответ организма на стресс, недосыпание, перегрузку на работе или учебе. Причина очевидна, и ее можно устранить. "Точная причина или причины синдрома хронической усталости не установлены. Мнение исследователей о возможной этиологии этого синдрома крайне противоречиво. Обсуждается комплексность воздействия и взаимодействия множественных факторов, включая вклад разных видов инфекционных возбудителей, кишечной микробиоты, низкоинтенсивного хронического воспаления, особенности генетической предрасположенности, иммунологические изменения, нейроэндокринную дисфункцию, физические и психоэмоциональные воздействия. Не исключается и физиологический характер происхождения", — пояснила она. По словам специалиста, при переутомлении силы восстанавливаются после сна, отдыха или смены обстановки, а при синдроме хронической усталости это, как правило, не приносит облегчения. В случае синдрома хронической усталости незначительная физическая или даже умственная нагрузка может вызвать общее ухудшение самочувствия, так называемое постнагрузочное недомогание. "Переутомление может сопровождаться раздражительностью, головной болью или рассеянностью внимания, но эти симптомы кратковременны и достаточно быстро исчезают при отдыхе", — подчеркнула Ларина. Она добавила, что синдром хронической усталости сопровождается многообразием клинических проявлений, например:Врач уточнила, что переутомление длится в течение нескольких дней и устраняется с помощью отдыха, сбалансированного режима, полноценного сна и уменьшения стрессов. &quot;Эксперты предлагают рассматривать синдром хронической усталости в случае, если перечисленные симптомы, которые не могут быть объяснены другими клиническими состояниями, сохраняются в течение как минимум шести недель и негативно влияют на качество жизни, приводя к снижению работоспособности и ограничению социального функционирования... Так как единой концепции развития синдрома хронической усталости не существует, требуется комплексный, нередко междисциплинарный индивидуализированный подход на протяжении длительного периода времени&quot;, — сообщила собеседница агентства.По ее словам, синдром хронической усталости устраняется с помощью соблюдения режима дня, труда и отдыха, отказа от вредных привычек, коррекции образа жизни и среды проживания. Также для этого нужно здоровое питание, занятия с клиническим психологом и социальная адаптация при необходимости. Для лечения синдрома, отметила Ларина, необходимо симптоматическое медикаментозное лечение по показаниям врача, самоконтроль симптомов и приверженность к назначенной терапии. &quot;Неправильная оценка состояния в случае синдрома хронической усталости может привести к прогрессированию нарушения функций органов и ухудшению показателей состояния здоровья. Симптомы синдрома хронической усталости неспецифичны и характерны для многих других заболеваний. Поэтому своевременная диагностика и разработка корректной тактики ведения помогут избежать серьезных последствий для здоровья&quot;, — рассказала Ларина.Она отметила, что при обычном переутомлении ключевые правила здорового образа жизни могут оказаться достаточно эффективными.
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общество, вера ларина, здоровье, россия, отдых
Общество, Вера Ларина, Здоровье, Россия, Отдых
Врач объяснила, как отличить синдром хронической усталости от переутомления

Ларина: симптомы синдрома хронической усталости не проходят после отдыха

© Fotolia / Minerva StudioУсталость
Усталость - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Fotolia / Minerva Studio
Усталость. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Синдром хронической усталости, в отличие от переутомления, не проходит после отдыха, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.
Она уточнила, что в современном ритме жизни усталость стала почти нормой. Многие жалуются на нехватку сил, снижение трудоспособности, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания. Важно отличать обычное переутомление от синдрома хронической усталости — это серьезная и недостаточно изученная патология, снижающая качество жизни человека и требующая внимания и специфического подхода.
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"Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит (МЭ/СХУ), — это длительное заболевание, при котором человек испытывает изнуряющую усталость, не связанную с физической или психоэмоциональной нагрузкой и не исчезающую после отдыха. Симптомы, как правило, сохраняются достаточно длительно и существенно ограничивают повседневную активность", — рассказала Ларина.
Врач отметила, что переутомление возникает как закономерный ответ организма на стресс, недосыпание, перегрузку на работе или учебе. Причина очевидна, и ее можно устранить.
«
"Точная причина или причины синдрома хронической усталости не установлены. Мнение исследователей о возможной этиологии этого синдрома крайне противоречиво. Обсуждается комплексность воздействия и взаимодействия множественных факторов, включая вклад разных видов инфекционных возбудителей, кишечной микробиоты, низкоинтенсивного хронического воспаления, особенности генетической предрасположенности, иммунологические изменения, нейроэндокринную дисфункцию, физические и психоэмоциональные воздействия. Не исключается и физиологический характер происхождения", — пояснила она.
По словам специалиста, при переутомлении силы восстанавливаются после сна, отдыха или смены обстановки, а при синдроме хронической усталости это, как правило, не приносит облегчения. В случае синдрома хронической усталости незначительная физическая или даже умственная нагрузка может вызвать общее ухудшение самочувствия, так называемое постнагрузочное недомогание.
"Переутомление может сопровождаться раздражительностью, головной болью или рассеянностью внимания, но эти симптомы кратковременны и достаточно быстро исчезают при отдыхе", — подчеркнула Ларина.
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Она добавила, что синдром хронической усталости сопровождается многообразием клинических проявлений, например:
  • умственное утомление;
  • нейрокогнитивные симптомы;
  • длительная боль в спине;
  • хроническая боль в мышцах или суставах;
  • нарушение сна при постоянной сонливости;
  • повышенная чувствительность к внешним раздражающим факторам;
  • головная боль;
  • ортостатическая непереносимость и дисфункция вегетативной нервной системы: головокружение, сердцебиение, чувство тошноты при смене положения тела из горизонтального в вертикальное и другое;
  • желудочно-кишечные расстройства;
  • снижение иммунной функции.
Врач уточнила, что переутомление длится в течение нескольких дней и устраняется с помощью отдыха, сбалансированного режима, полноценного сна и уменьшения стрессов.
«

"Эксперты предлагают рассматривать синдром хронической усталости в случае, если перечисленные симптомы, которые не могут быть объяснены другими клиническими состояниями, сохраняются в течение как минимум шести недель и негативно влияют на качество жизни, приводя к снижению работоспособности и ограничению социального функционирования... Так как единой концепции развития синдрома хронической усталости не существует, требуется комплексный, нередко междисциплинарный индивидуализированный подход на протяжении длительного периода времени", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, синдром хронической усталости устраняется с помощью соблюдения режима дня, труда и отдыха, отказа от вредных привычек, коррекции образа жизни и среды проживания. Также для этого нужно здоровое питание, занятия с клиническим психологом и социальная адаптация при необходимости. Для лечения синдрома, отметила Ларина, необходимо симптоматическое медикаментозное лечение по показаниям врача, самоконтроль симптомов и приверженность к назначенной терапии.
«

"Неправильная оценка состояния в случае синдрома хронической усталости может привести к прогрессированию нарушения функций органов и ухудшению показателей состояния здоровья. Симптомы синдрома хронической усталости неспецифичны и характерны для многих других заболеваний. Поэтому своевременная диагностика и разработка корректной тактики ведения помогут избежать серьезных последствий для здоровья", — рассказала Ларина.

Она отметила, что при обычном переутомлении ключевые правила здорового образа жизни могут оказаться достаточно эффективными.
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