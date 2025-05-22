https://ria.ru/20250522/volodin-2018451493.html

Володин высказался о памятниках Ленину

Володин высказался о памятниках Ленину - РИА Новости, 22.05.2025

Володин высказался о памятниках Ленину

Памятники Владимиру Ленину отнесены к памятникам федерального значения, их снос недопустим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:24:00+03:00

2025-05-22T13:24:00+03:00

2025-05-22T13:26:00+03:00

общество

вячеслав володин

владимир ленин (владимир ульянов)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834802065_89:0:3069:1676_1920x0_80_0_0_ce9013ab883d15fc4307363f5dbcac56.jpg

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину отнесены к памятникам федерального значения, их снос недопустим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается советского периода, посмотрите, во всех регионах, во всех районах стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину. Почему? Потому что их отнесли к памятникам федерального значения, и снос таких памятников недопустим… Такое бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата оно, в отличие от тех, кто работал во главе государства Советского союза, к своим же коллегам, иное. Где памятники Сталину, кто их снес?" Володин добавил, что больше всего внимание в сохранении памятников уделено именно советскому периоду. "А вот сохранность храмов, учитывая, что их после революции приспособили под хранилище удобрений и разные марш-дворы, конечно, требуют поддержки, но там сложно что-то сохранить, потому что разрушили все до основания", - добавил председатель ГД. Володин подчеркнул, что депутаты в своих округах восстанавливаем памятники Ленину, если они "претерпевают сложности исходя из времени". "Есть чем заниматься в плане сохранение историко-культурного наследия", - заключил Володин.

https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186221.html

https://ria.ru/20250514/karakas-2016790246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф