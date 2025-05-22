https://ria.ru/20250522/volobuev-2018553550.html

Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района

Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района - РИА Новости, 22.05.2025

Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района

Главы Беловского района Курской области Николай Волобуев попал под атаку украинского дрона во время рабочей поездки на автомобиле по поселку, сейчас он в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:11:00+03:00

2025-05-22T23:11:00+03:00

2025-05-22T23:11:00+03:00

курская область

беловский район

россия

николай волобуев

александр хинштейн

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018413371_0:739:1441:1549_1920x0_80_0_0_0056b74aaccca19fd5f7e796c0414e64.jpg

КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Главы Беловского района Курской области Николай Волобуев попал под атаку украинского дрона во время рабочей поездки на автомобиле по поселку, сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести, рассказал РИА Новости главный врач Курской областной больницы Михаил Лукашов. Ранее в четверг врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, справился о его здоровье и пожелал скорейшего выздоровления. "Мы знакомы с ним (Волобуевым – ред.) давно, хороший человек. Все время находился на рабочем месте, объезжал район, и собственно, получил ранение минно-взрывного характера", - рассказал Лукашов агентству. Он уточнил, что медики контролируют состояние здоровья Волобуева. "Состояние средней степени тяжести… Все необходимые мероприятия сделаны. Находится состояние под контролем, нуждается в медицинской помощи, диагностические мероприятия выполнены в полном объеме, будет проходить лечение", - добавил главврач.

https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html

курская область

беловский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, беловский район, россия, николай волобуев, александр хинштейн, дмитрий песков, вооруженные силы украины