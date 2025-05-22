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Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района - РИА Новости, 22.05.2025
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23:11 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/volobuev-2018553550.html
Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района
Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района - РИА Новости, 22.05.2025
Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района
Главы Беловского района Курской области Николай Волобуев попал под атаку украинского дрона во время рабочей поездки на автомобиле по поселку, сейчас он в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:11:00+03:00
2025-05-22T23:11:00+03:00
курская область
беловский район
россия
николай волобуев
александр хинштейн
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Главы Беловского района Курской области Николай Волобуев попал под атаку украинского дрона во время рабочей поездки на автомобиле по поселку, сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести, рассказал РИА Новости главный врач Курской областной больницы Михаил Лукашов. Ранее в четверг врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, справился о его здоровье и пожелал скорейшего выздоровления. "Мы знакомы с ним (Волобуевым – ред.) давно, хороший человек. Все время находился на рабочем месте, объезжал район, и собственно, получил ранение минно-взрывного характера", - рассказал Лукашов агентству. Он уточнил, что медики контролируют состояние здоровья Волобуева. "Состояние средней степени тяжести… Все необходимые мероприятия сделаны. Находится состояние под контролем, нуждается в медицинской помощи, диагностические мероприятия выполнены в полном объеме, будет проходить лечение", - добавил главврач.
https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html
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курская область, беловский район, россия, николай волобуев, александр хинштейн, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Курская область, Беловский район, Россия, Николай Волобуев, Александр Хинштейн, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Главврач Курской области рассказал о состоянии главы Беловского района

Главврач Лукашов: Николай Волобуев находится в состоянии средней степени тяжести

© Фото : Николай Волобуев/ВКонтактеНиколай Волобуев
Николай Волобуев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Николай Волобуев/ВКонтакте
Николай Волобуев. Архивное фото
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КУРСК, 22 мая - РИА Новости. Главы Беловского района Курской области Николай Волобуев попал под атаку украинского дрона во время рабочей поездки на автомобиле по поселку, сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести, рассказал РИА Новости главный врач Курской областной больницы Михаил Лукашов.
Ранее в четверг врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, справился о его здоровье и пожелал скорейшего выздоровления.
«
"Мы знакомы с ним (Волобуевым – ред.) давно, хороший человек. Все время находился на рабочем месте, объезжал район, и собственно, получил ранение минно-взрывного характера", - рассказал Лукашов агентству.
Он уточнил, что медики контролируют состояние здоровья Волобуева.
"Состояние средней степени тяжести… Все необходимые мероприятия сделаны. Находится состояние под контролем, нуждается в медицинской помощи, диагностические мероприятия выполнены в полном объеме, будет проходить лечение", - добавил главврач.
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Курская областьБеловский районРоссияНиколай ВолобуевАлександр ХинштейнДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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