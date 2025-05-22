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Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов
Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025
Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропорту Внуково сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:56:00+03:00
2025-05-22T23:56:00+03:00
2025-05-22T23:56:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропорту Внуково сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропорту Внуково", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, внуково (аэропорт), происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Внуково (аэропорт), Происшествия
Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов