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Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов

Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 22.05.2025

Во Внуково вновь ввели временные ограничения для воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропорту Внуково сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:56:00+03:00

2025-05-22T23:56:00+03:00

2025-05-22T23:56:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропорту Внуково сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23.35 мск введены в аэропорту Внуково", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250522/rosaviatsija-2018453867.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, внуково (аэропорт), происшествия