https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018396694.html

Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов

Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов - РИА Новости, 22.05.2025

Аэропорт Внуково сообщил о задержке рейсов

Некоторые рейсы в московском аэропорту "Внуково" выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за имевшихся ограничений использования РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:47:00+03:00

2025-05-22T07:47:00+03:00

2025-05-22T08:59:00+03:00

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Некоторые рейсы в московском аэропорту "Внуково" выполняются с задержками времени вылета от первоначального расписания из-за имевшихся ограничений использования воздушного пространства для безопасности полетов, сообщила авиагавань."Информация для пассажиров. В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию. Международный аэропорт Внуково приносит извинения за возможные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием", - говорится в сообщении.Во "Внуково" уточнили, что актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на сайте аэропорта, по телефону справочной службы и на сайтах авиакомпаний.С 00.00 мск 22 мая ограничения дважды вводились в "Домодедово", "Жуковском", один раз во "Внуково" и в "Шереметьево". Сейчас они сняты.

https://ria.ru/20250522/tambov-2018371463.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество