Рейтинг@Mail.ru
Во "Внуково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018374679.html
Во "Внуково" ввели временные ограничения
Во "Внуково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025
Во "Внуково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:21:00+03:00
2025-05-22T02:21:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58eee0567050b07873c59e08725ca2a2.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.04 мск введены в аэропорту "Внуково". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.
https://ria.ru/20250522/bezopasnost-2018372328.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39767/81/397678123_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_a8723b623304e06a931e3ed2228a998c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Во "Внуково" ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.04 мск введены в аэропорту "Внуково". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
01:49
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала