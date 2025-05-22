https://ria.ru/20250522/vnukovo-2018374679.html

Во "Внуково" ввели временные ограничения

Во "Внуково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.05.2025

Во "Внуково" ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:21:00+03:00

2025-05-22T02:21:00+03:00

2025-05-22T02:21:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.04 мск введены в аэропорту "Внуково". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20250522/bezopasnost-2018372328.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность