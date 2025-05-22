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Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море - РИА Новости, 22.05.2025
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Белгородская область
 
13:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vlasti-2018445490.html
Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море
Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море - РИА Новости, 22.05.2025
Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море
Власти Белгородской области приступили к формированию списков жителей региона, которые пострадали от обстрелов украинских войск и которые получат возможность... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:04:00+03:00
2025-05-22T13:04:00+03:00
белгородская область
черное море
краснодарский край
вячеслав гладков
российский красный крест
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА новости. Власти Белгородской области приступили к формированию списков жителей региона, которые пострадали от обстрелов украинских войск и которые получат возможность оздоровиться и пройти реабилитацию на Черном море, такую возможность получат около 2 тысяч человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Начинаем формировать списки по отправке жителей, у кого пострадало жилье, и тех, кто получил ранения в результате обстрелов ВСУ, в санатории на море. Эта возможность нам была предоставлена благодаря личному решению Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отправиться в поездку смогут жители приграничья, получившие ранения в результате обстрелов украинских войск, и те жители, чье жилье было утрачено. Как сообщили в правительстве региона, первая группа отправится в санаторий на Черное море в Краснодарский край уже в начале июня. Планируется, что за летний сезон смогут поправить здоровье порядка 2 тысяч человек. Организатором выступает Российский Красный Крест. В 2024 году Российский Красный Крест помог пройти курс лечения и реабилитации более 4,2 тысячи человек из Белгородской области. Тогда жители приграничного региона, наиболее пострадавшие в результате обстрелов, были направлены в оздоровительные учреждения на побережье Черного Моря, а также в Тверской области. На это было направлено почти 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250521/prigraniche-2018294941.html
https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html
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черное море, краснодарский край, вячеслав гладков, российский красный крест
Белгородская область, Черное море, Краснодарский край, Вячеслав Гладков, Российский Красный Крест
Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море

Около двух тысяч жителей Белгородской области смогут отдохнуть на Черном море

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА новости. Власти Белгородской области приступили к формированию списков жителей региона, которые пострадали от обстрелов украинских войск и которые получат возможность оздоровиться и пройти реабилитацию на Черном море, такую возможность получат около 2 тысяч человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Начинаем формировать списки по отправке жителей, у кого пострадало жилье, и тех, кто получил ранения в результате обстрелов ВСУ, в санатории на море. Эта возможность нам была предоставлена благодаря личному решению Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Отправиться в поездку смогут жители приграничья, получившие ранения в результате обстрелов украинских войск, и те жители, чье жилье было утрачено. Как сообщили в правительстве региона, первая группа отправится в санаторий на Черное море в Краснодарский край уже в начале июня. Планируется, что за летний сезон смогут поправить здоровье порядка 2 тысяч человек. Организатором выступает Российский Красный Крест.
В 2024 году Российский Красный Крест помог пройти курс лечения и реабилитации более 4,2 тысячи человек из Белгородской области. Тогда жители приграничного региона, наиболее пострадавшие в результате обстрелов, были направлены в оздоровительные учреждения на побережье Черного Моря, а также в Тверской области. На это было направлено почти 300 миллионов рублей.
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Белгородская областьЧерное мореКраснодарский крайВячеслав ГладковРоссийский Красный Крест
 
 
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