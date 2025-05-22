https://ria.ru/20250522/vlasti-2018445490.html

Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море

Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море - РИА Новости, 22.05.2025

Около двух тысяч пострадавших от ВСУ белгородцев отдохнут на Черном море

Власти Белгородской области приступили к формированию списков жителей региона, которые пострадали от обстрелов украинских войск и которые получат возможность... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:04:00+03:00

2025-05-22T13:04:00+03:00

2025-05-22T13:04:00+03:00

белгородская область

черное море

краснодарский край

вячеслав гладков

российский красный крест

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858593_0:498:2000:1623_1920x0_80_0_0_f296b75008fbddc5dddaf625f6a1d851.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА новости. Власти Белгородской области приступили к формированию списков жителей региона, которые пострадали от обстрелов украинских войск и которые получат возможность оздоровиться и пройти реабилитацию на Черном море, такую возможность получат около 2 тысяч человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Начинаем формировать списки по отправке жителей, у кого пострадало жилье, и тех, кто получил ранения в результате обстрелов ВСУ, в санатории на море. Эта возможность нам была предоставлена благодаря личному решению Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации", — сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Отправиться в поездку смогут жители приграничья, получившие ранения в результате обстрелов украинских войск, и те жители, чье жилье было утрачено. Как сообщили в правительстве региона, первая группа отправится в санаторий на Черное море в Краснодарский край уже в начале июня. Планируется, что за летний сезон смогут поправить здоровье порядка 2 тысяч человек. Организатором выступает Российский Красный Крест. В 2024 году Российский Красный Крест помог пройти курс лечения и реабилитации более 4,2 тысячи человек из Белгородской области. Тогда жители приграничного региона, наиболее пострадавшие в результате обстрелов, были направлены в оздоровительные учреждения на побережье Черного Моря, а также в Тверской области. На это было направлено почти 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250521/prigraniche-2018294941.html

https://ria.ru/20250514/gladkov-2016992957.html

черное море

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черное море, краснодарский край, вячеслав гладков, российский красный крест