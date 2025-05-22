https://ria.ru/20250522/vitjazi-2018435797.html

"Русские Витязи" показали возможности Су-35С на выставке в Малайзии

"Русские Витязи" показали возможности Су-35С на выставке в Малайзии - РИА Новости, 22.05.2025

"Русские Витязи" показали возможности Су-35С на выставке в Малайзии

Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" показали возможности сверхманёвренных истребителей Су-35С на выставке LIMA-2025 в Малайзии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.05.2025

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" показали возможности сверхманёвренных истребителей Су-35С на выставке LIMA-2025 в Малайзии, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу в небе на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники "LIMA-2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе полёта экипажи ВКС выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали возможности новейших истребителей. Лётчики показали групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж", а также парный, одиночный и встречный пилотаж. "Более того, летчики продемонстрировали наиболее зрелищные элементы, например, фигуры "зеркало", "колокол", роспуск, проход на малой высоте и предельно малой скорости", - добавили в МО РФ. Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2025 проходит на острове Лангкави в Малайзии с 20 по 24 мая.

https://ria.ru/20250516/rogov-2017366494.html

https://ria.ru/20250522/rostehi-2018420767.html

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безопасность, космос - риа наука, малайзия, россия, русские витязи, воздушно-космические силы россии, су-35с