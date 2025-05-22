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Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордного уровня - РИА Новости, 22.05.2025
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05:31 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vino-2018383817.html
Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордного уровня
Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордного уровня - РИА Новости, 22.05.2025
Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордного уровня
Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордных за все время 444 тысяч долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:31:00+03:00
2025-05-22T05:31:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордных за все время 444 тысяч долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Поставки за год выросли в 15 раз, а за месяц - на пятую часть. Предыдущий максимум был в августе 2022 года на уровне 398,2 тысячи долларов. В целом в апреле китайские компании нарастили ввоз вина на 6%, до 120,5 миллиона долларов. Главным экспортером этой алкогольной продукции на китайский рынок в середине весны стала Австралия, поднявшаяся за год с третьего места после роста поставок в 3,7 раза - до 44,9 миллиона долларов. Франция, наоборот, сократила продажи на 29%, став второй с 37,1 миллиона долларов. Замыкает тройку Чили, чей экспорт уменьшился на 12% и составил 16,2 миллиона долларов. Китай последние несколько лет сокращал ввоз вина: с 2018 года по 2023 год он сократился на две трети, а в 2024 году "застопорился" на уровне предыдущего года. Однако в январе-апреле текущего года тренд развернулся - импорт вырос на четверть и составил максимальные за четыре года 454,1 миллиона долларов. Основными экспортерами данной алкогольной продукции на китайский рынок за этот период были Австралия (194,7 миллиона долларов), Франция (113,6 миллиона) и Чили (50,9 миллиона). При этом российские компании за четыре месяца поставили в Китай вина на 1,1 миллиона долларов, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20250520/myaso-2018060193.html
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франция
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экономика, австралия, франция, чили, китай
Экономика, Австралия, Франция, Чили, Китай
Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордного уровня

Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордных 444 тысяч долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБочки и бутылки с вином на винодельне "Фанагория"в Краснодарском крае
Бочки и бутылки с вином на винодельне Фанагорияв Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бочки и бутылки с вином на винодельне "Фанагория"в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия в апреле увеличила экспорт вина в Китай до рекордных за все время 444 тысяч долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки за год выросли в 15 раз, а за месяц - на пятую часть. Предыдущий максимум был в августе 2022 года на уровне 398,2 тысячи долларов.
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В целом в апреле китайские компании нарастили ввоз вина на 6%, до 120,5 миллиона долларов. Главным экспортером этой алкогольной продукции на китайский рынок в середине весны стала Австралия, поднявшаяся за год с третьего места после роста поставок в 3,7 раза - до 44,9 миллиона долларов. Франция, наоборот, сократила продажи на 29%, став второй с 37,1 миллиона долларов. Замыкает тройку Чили, чей экспорт уменьшился на 12% и составил 16,2 миллиона долларов.
Китай последние несколько лет сокращал ввоз вина: с 2018 года по 2023 год он сократился на две трети, а в 2024 году "застопорился" на уровне предыдущего года. Однако в январе-апреле текущего года тренд развернулся - импорт вырос на четверть и составил максимальные за четыре года 454,1 миллиона долларов.
Основными экспортерами данной алкогольной продукции на китайский рынок за этот период были Австралия (194,7 миллиона долларов), Франция (113,6 миллиона) и Чили (50,9 миллиона). При этом российские компании за четыре месяца поставили в Китай вина на 1,1 миллиона долларов, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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ЭкономикаАвстралияФранцияЧилиКитай
 
 
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