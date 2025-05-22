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Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов - РИА Новости, 22.05.2025
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06:27 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/venesuela-2018388355.html
Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов
Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов - РИА Новости, 22.05.2025
Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов
Гражданин США, ранее служивший в военно-воздушных силах этой страны и побывавший на Украине, передан американской стороне после задержания в Венесуэле по... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:27:00+03:00
2025-05-22T06:27:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
украина
диосдадо кабельо
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МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Гражданин США, ранее служивший в военно-воздушных силах этой страны и побывавший на Украине, передан американской стороне после задержания в Венесуэле по подозрению в подготовке террористических актов, заявил вице-президент правящей Единой социалистической партии и глава МВД страны Диосдадо Кабельо. "Вчера был передан гражданин США, который приехал в Венесуэлу для совершения террористических актов. Пилот ВВС США. Мы задержали его в штате Сулия", - заявил Кабельо в эфире государственного телеканала VTV. По данным венесуэльских властей, бывший американский военнослужащий был задержан в приграничном штате Сулия в ноябре 2024 года после пересечения границы с Колумбией. Кабельо отметил, что задержанный пытался представить следствию ложную версию своих планов в стране. "Была придумана история, которую сейчас я рассказывать не буду. Настанет время. Но он не на пикник приехал, нет-нет-нет. Приехал сюда, посетив перед этим Украину", - добавил глава МВД. Представитель Белого дома Ричард Гренелл ранее сообщил, что после переговоров с венесуэльскими чиновниками на нейтральной территории на родину вернулся ветеран ВВС США по фамилии Сент-Клер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимал Гренелла в Каракасе в январе текущего года, после этой встречи было объявлено о передаче США шестерых граждан из числа задержанных в стране по различным обвинениям.
https://ria.ru/20250108/naemniki-1992780232.html
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в мире, сша, венесуэла, украина, диосдадо кабельо, ричард гренелл, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Украина, Диосдадо Кабельо, Ричард Гренелл, Николас Мадуро
Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов

Задержанный в Венесуэле после поездки на Украину наемник передан США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Гражданин США, ранее служивший в военно-воздушных силах этой страны и побывавший на Украине, передан американской стороне после задержания в Венесуэле по подозрению в подготовке террористических актов, заявил вице-президент правящей Единой социалистической партии и глава МВД страны Диосдадо Кабельо.
"Вчера был передан гражданин США, который приехал в Венесуэлу для совершения террористических актов. Пилот ВВС США. Мы задержали его в штате Сулия", - заявил Кабельо в эфире государственного телеканала VTV.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Мадуро заявил о задержании наемников c Украины
8 января, 03:26
По данным венесуэльских властей, бывший американский военнослужащий был задержан в приграничном штате Сулия в ноябре 2024 года после пересечения границы с Колумбией. Кабельо отметил, что задержанный пытался представить следствию ложную версию своих планов в стране.
"Была придумана история, которую сейчас я рассказывать не буду. Настанет время. Но он не на пикник приехал, нет-нет-нет. Приехал сюда, посетив перед этим Украину", - добавил глава МВД.
Представитель Белого дома Ричард Гренелл ранее сообщил, что после переговоров с венесуэльскими чиновниками на нейтральной территории на родину вернулся ветеран ВВС США по фамилии Сент-Клер.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимал Гренелла в Каракасе в январе текущего года, после этой встречи было объявлено о передаче США шестерых граждан из числа задержанных в стране по различным обвинениям.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Колумбия запросила в МИД России и Венесуэлы данные о задержанных наемниках
12 сентября 2024, 19:19
 
В миреСШАВенесуэлаУкраинаДиосдадо КабельоРичард ГренеллНиколас Мадуро
 
 
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