https://ria.ru/20250522/venesuela-2018388355.html

Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов

Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов - РИА Новости, 22.05.2025

Венесуэла передала США подозреваемого в подготовке терактов

Гражданин США, ранее служивший в военно-воздушных силах этой страны и побывавший на Украине, передан американской стороне после задержания в Венесуэле по... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:27:00+03:00

2025-05-22T06:27:00+03:00

2025-05-22T06:27:00+03:00

в мире

сша

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украина

диосдадо кабельо

ричард гренелл

николас мадуро

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МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Гражданин США, ранее служивший в военно-воздушных силах этой страны и побывавший на Украине, передан американской стороне после задержания в Венесуэле по подозрению в подготовке террористических актов, заявил вице-президент правящей Единой социалистической партии и глава МВД страны Диосдадо Кабельо. "Вчера был передан гражданин США, который приехал в Венесуэлу для совершения террористических актов. Пилот ВВС США. Мы задержали его в штате Сулия", - заявил Кабельо в эфире государственного телеканала VTV. По данным венесуэльских властей, бывший американский военнослужащий был задержан в приграничном штате Сулия в ноябре 2024 года после пересечения границы с Колумбией. Кабельо отметил, что задержанный пытался представить следствию ложную версию своих планов в стране. "Была придумана история, которую сейчас я рассказывать не буду. Настанет время. Но он не на пикник приехал, нет-нет-нет. Приехал сюда, посетив перед этим Украину", - добавил глава МВД. Представитель Белого дома Ричард Гренелл ранее сообщил, что после переговоров с венесуэльскими чиновниками на нейтральной территории на родину вернулся ветеран ВВС США по фамилии Сент-Клер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимал Гренелла в Каракасе в январе текущего года, после этой встречи было объявлено о передаче США шестерых граждан из числа задержанных в стране по различным обвинениям.

https://ria.ru/20250108/naemniki-1992780232.html

https://ria.ru/20240912/naemniki-1972371320.html

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венесуэла

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венесуэла, украина, диосдадо кабельо, ричард гренелл, николас мадуро