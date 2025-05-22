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Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России - РИА Новости, 22.05.2025
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России
Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:53:00+03:00
2025-05-22T10:53:00+03:00
2025-05-22T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", - сказал Венедиктов."По факту же, данный псевдотрибунал – это еще один способ отнять деньги в европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе", - добавил замсекретаря СБ РФ.По замыслу Брюсселя, "данный орган должен будет работать совместно с нелегитимным Международным уголовным судом, который уже давно доказал свою бесполезность", отметил Венедиктов.Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России.
https://ria.ru/20250522/es-2018410661.html
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в мире, россия, европа, украина, дмитрий песков, евросоюз, совет европы, александр венедиктов
В мире, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, Совет Европы, Александр Венедиктов
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России
Венедиктов назвал создание трибунала против РФ путем отнять деньги у европейцев