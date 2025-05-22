НАТО стремится поменять архитектуру безопасности в АТР, заявил Венедиктов
Венедиктов: НАТО хочет разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в АТР
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииАлександр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Александр Венедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. НАТО ставит целью разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов
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"Итоги саммита НАТО в 2024 году отчетливо показали стремление альянса закрепиться, в том числе на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведется ускоренная накачка Азии стратегическими вооружениями, в том числе ракетами средней и меньшей дальности. Разрушаются ранее выстроенные в регионе хозяйственные цепочки, торгово-инвестиционные и транспортно-логистические связи", - сказал РИА Новости Венедиктов.
По его словам, постоянно наращивается спектр и состав участников натовских учений, где реализуются различные сценарии - вплоть до интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "войны на уничтожение".
"Цель одна - разрушить складывающуюся годами асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами", - пояснил Венедиктов.