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В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией - РИА Новости, 22.05.2025
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01:47 22.05.2025 (обновлено: 01:51 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/venediktov-2018372234.html
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией - РИА Новости, 22.05.2025
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией
В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:47:00+03:00
2025-05-22T01:51:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
александр венедиктов
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики там зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Рассчитываем, что в европейских столицах, наконец, осознают всю пагубность конфронтационного курса в отношении России, в том числе для своих национальных экономик", - сказал Венедиктов.
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россия, евросоюз, в мире, александр венедиктов, москва
Россия, Евросоюз, В мире, Александр Венедиктов, Москва
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией

Венедиктов: Россия рассчитывает, что в ЕС поймут пагубность конфронтации

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики там зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Рассчитываем, что в европейских столицах, наконец, осознают всю пагубность конфронтационного курса в отношении России, в том числе для своих национальных экономик", - сказал Венедиктов.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Больной человек Европы": на Западе обрушились с критикой на решение ЕС
Вчера, 21:28
 
РоссияЕвросоюзВ миреАлександр ВенедиктовМосква
 
 
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