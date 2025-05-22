https://ria.ru/20250522/venediktov-2018372234.html
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией - РИА Новости, 22.05.2025
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией
В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:47:00+03:00
2025-05-22T01:47:00+03:00
2025-05-22T01:51:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
александр венедиктов
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики там зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Рассчитываем, что в европейских столицах, наконец, осознают всю пагубность конфронтационного курса в отношении России, в том числе для своих национальных экономик", - сказал Венедиктов.
https://ria.ru/20250521/evropa-2018351587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, александр венедиктов, москва
Россия, Евросоюз, В мире, Александр Венедиктов, Москва
В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией
Венедиктов: Россия рассчитывает, что в ЕС поймут пагубность конфронтации