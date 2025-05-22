https://ria.ru/20250522/venediktov-2018372234.html

В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией

В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией - РИА Новости, 22.05.2025

В Совбезе заявили о пагубности конфронтации ЕС с Россией

В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:47:00+03:00

2025-05-22T01:47:00+03:00

2025-05-22T01:51:00+03:00

россия

евросоюз

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александр венедиктов

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что в европейских столицах поймут пагубность конфронтации с Россией, в том числе для своих экономик, но градус антироссийской риторики там зашкаливает, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Рассчитываем, что в европейских столицах, наконец, осознают всю пагубность конфронтационного курса в отношении России, в том числе для своих национальных экономик", - сказал Венедиктов.

https://ria.ru/20250521/evropa-2018351587.html

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Дарья Буймова

россия, евросоюз, в мире, александр венедиктов, москва