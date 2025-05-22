https://ria.ru/20250522/vasilev-2018504852.html

Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета

Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета - РИА Новости, 22.05.2025

Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета

Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:10:00+03:00

2025-05-22T16:10:00+03:00

2025-05-22T17:33:00+03:00

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иван грозный

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михайловский театр

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой мирового балета и великим артистом. Советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. Церемония прощания с Владимировым прошла в Большом театре. "Сегодня мы прощаемся с великим артистом, великим педагогом и великим человеком. Юрий Кузьмич Владимиров - это легенда мирового балета. Его технику до сих пор многие в мире пытаются повторить. Его глубина, актерские способности неповторимы. Он всегда работал на все 100%, на разрыв аорты. Этого он всегда ждал и от своих учеников", - сказал он на церемонии прощания. Васильев рассказал, что вырос под пристальным взглядом великого мастера, повзрослел как артист и человек. "Я бесконечно ему благодарен за всё то, что он в меня вложил, за всё, что он мне дал, чему он научил. Юрий Кузьмич, я вас люблю. Спасибо большое. Светлая память", - заключил он. Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра. Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).

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Максим Зубков

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