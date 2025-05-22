Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 22.05.2025 (обновлено: 17:33 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vasilev-2018504852.html
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета - РИА Новости, 22.05.2025
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета
Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:10:00+03:00
2025-05-22T17:33:00+03:00
россия
москва
ссср
юрий владимиров
иван грозный
большой театр
михайловский театр
московское хореографическое училище
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45291/99/452919964_0:541:1885:1601_1920x0_80_0_0_1c4a02013361240b11b18cac17521350.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой мирового балета и великим артистом. Советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. Церемония прощания с Владимировым прошла в Большом театре. "Сегодня мы прощаемся с великим артистом, великим педагогом и великим человеком. Юрий Кузьмич Владимиров - это легенда мирового балета. Его технику до сих пор многие в мире пытаются повторить. Его глубина, актерские способности неповторимы. Он всегда работал на все 100%, на разрыв аорты. Этого он всегда ждал и от своих учеников", - сказал он на церемонии прощания. Васильев рассказал, что вырос под пристальным взглядом великого мастера, повзрослел как артист и человек. "Я бесконечно ему благодарен за всё то, что он в меня вложил, за всё, что он мне дал, чему он научил. Юрий Кузьмич, я вас люблю. Спасибо большое. Светлая память", - заключил он. Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра. Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).
https://ria.ru/20250520/proschanie-2018113523.html
https://ria.ru/20250522/vladimirov-2018367760.html
https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017855167.html
россия
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45291/99/452919964_0:364:1885:1778_1920x0_80_0_0_930513a391ef589726dc9855d8a5322c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ссср, юрий владимиров, иван грозный, большой театр, михайловский театр, московское хореографическое училище
Россия, Москва, СССР, Юрий Владимиров, Иван Грозный, Большой театр, Михайловский театр, Московское хореографическое училище
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета

Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета и великим артистом

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкНина Сорокина и Юрий Владимиров
Нина Сорокина и Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой мирового балета и великим артистом.
Советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. Церемония прощания с Владимировым прошла в Большом театре.
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая
20 мая, 18:34
"Сегодня мы прощаемся с великим артистом, великим педагогом и великим человеком. Юрий Кузьмич Владимиров - это легенда мирового балета. Его технику до сих пор многие в мире пытаются повторить. Его глубина, актерские способности неповторимы. Он всегда работал на все 100%, на разрыв аорты. Этого он всегда ждал и от своих учеников", - сказал он на церемонии прощания.
Васильев рассказал, что вырос под пристальным взглядом великого мастера, повзрослел как артист и человек.
"Я бесконечно ему благодарен за всё то, что он в меня вложил, за всё, что он мне дал, чему он научил. Юрий Кузьмич, я вас люблю. Спасибо большое. Светлая память", - заключил он.
Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра.
Государственный академический Большой театр России. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Большом театре пройдет прощание с Юрием Владимировым
00:43
Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева.
С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).
Танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
19 мая, 15:33
 
РоссияМоскваСССРЮрий ВладимировИван ГрозныйБольшой театрМихайловский театрМосковское хореографическое училище
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала