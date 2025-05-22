https://ria.ru/20250522/vasilev-2018504852.html
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета - РИА Новости, 22.05.2025
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета
Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:10:00+03:00
2025-05-22T16:10:00+03:00
2025-05-22T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой мирового балета и великим артистом. Советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. Церемония прощания с Владимировым прошла в Большом театре. "Сегодня мы прощаемся с великим артистом, великим педагогом и великим человеком. Юрий Кузьмич Владимиров - это легенда мирового балета. Его технику до сих пор многие в мире пытаются повторить. Его глубина, актерские способности неповторимы. Он всегда работал на все 100%, на разрыв аорты. Этого он всегда ждал и от своих учеников", - сказал он на церемонии прощания. Васильев рассказал, что вырос под пристальным взглядом великого мастера, повзрослел как артист и человек. "Я бесконечно ему благодарен за всё то, что он в меня вложил, за всё, что он мне дал, чему он научил. Юрий Кузьмич, я вас люблю. Спасибо большое. Светлая память", - заключил он. Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра. Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ссср, юрий владимиров, иван грозный, большой театр, михайловский театр, московское хореографическое училище
Россия, Москва, СССР, Юрий Владимиров, Иван Грозный, Большой театр, Михайловский театр, Московское хореографическое училище
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета
Васильев назвал Юрия Владимирова легендой мирового балета и великим артистом
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, премьер Михайловского театра Иван Васильев, провожая в последний путь народного артиста СССР Юрия Владимирова, назвал его легендой мирового балета и великим артистом.
Советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. Церемония прощания с Владимировым прошла в Большом театре.
"Сегодня мы прощаемся с великим артистом, великим педагогом и великим человеком. Юрий Кузьмич Владимиров - это легенда мирового балета. Его технику до сих пор многие в мире пытаются повторить. Его глубина, актерские способности неповторимы. Он всегда работал на все 100%, на разрыв аорты. Этого он всегда ждал и от своих учеников", - сказал он на церемонии прощания.
Васильев рассказал, что вырос под пристальным взглядом великого мастера, повзрослел как артист и человек.
"Я бесконечно ему благодарен за всё то, что он в меня вложил, за всё, что он мне дал, чему он научил. Юрий Кузьмич, я вас люблю. Спасибо большое. Светлая память", - заключил он.
Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра.
Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева.
С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).