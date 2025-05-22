https://ria.ru/20250522/vashington-2018428962.html
CNN: подозреваемый в убийстве в Вашингтоне притворялся свидетелем
CNN: подозреваемый в убийстве в Вашингтоне притворялся свидетелем - РИА Новости, 22.05.2025
CNN: подозреваемый в убийстве в Вашингтоне притворялся свидетелем
Подозреваемый в убийстве двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне более десяти минут оставался на месте происшествия до прибытия РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:26:00+03:00
2025-05-22T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне более десяти минут оставался на месте происшествия до прибытия полиции, притворяясь очевидцем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на очевидицу. Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Как уточнил в четверг телеканал NBC, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма". "Мужчина, обвиняемый в убийстве молодой пары у Еврейского музея в Вашингтоне... "притворялся свидетелем" и более десяти минут ждал прибытия полиции, после чего заявил, что "сделал это ради Газы", - сообщает телеканал. По словам очевидицы Сары Маринуцци, после стрельбы мужчина вбежал внутрь, где охранник принял его за очевидца и дал ему воды, пытаясь успокоить. По словам Маринуцци, подозреваемый сам попросил охрану вызвать полицию. Ссылаясь на полицию Вашингтона, CNN сообщает, что задержанный - 30-летний Элайас Родригес из штата Иллинойс. Отмечается, что мужчина ранее не был известен полиции. Как предполагают правоохранители, он действовал в одиночку. Кроме того, по данным полиции, до происшествия подозреваемый ходил туда-сюда у здания музея, потом подошел к группе из четырех человек и открыл стрельбу, в результате которой погибли двое. "Это была молодая пара, которая собиралась обручиться и провести вместе всю оставшуюся жизнь", - заявил CNN глава Совета по связям еврейской общины в агломерации Вашингтона Рон Хэлбер. Ссылаясь на представителя посольства Израиля, телеканал уточняет, что израильского посла на месте происшествия не было. По информации CNN, стрельба произошла вскоре после окончания мероприятия для начинающих дипломатов, организованного еврейской общиной и прошедшего в Еврейском музее. По оценке аналитика в сфере нацбезопасности Джульетт Кайем, там могли присутствовать сотрудники разных посольств.
https://ria.ru/20250517/las-vegas-2017524132.html
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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, nbc, оон
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, США, NBC, ООН
CNN: подозреваемый в убийстве в Вашингтоне притворялся свидетелем
CNN: Родригес, подозреваемый в убийстве в США, 10 минут притворялся свидетелем
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве двух сотрудников израильского посольства у еврейского музея в Вашингтоне более десяти минут оставался на месте происшествия до прибытия полиции, притворяясь очевидцем, сообщает телеканал
CNN со ссылкой на очевидицу.
Ранее министр внутренней безопасности США
Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля
были убиты у еврейского музея в Вашингтоне
. Как уточнил в четверг телеканал NBC
, подозреваемый в стрельбе был задержан, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг. Постпред Израиля в ООН
Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
"Мужчина, обвиняемый в убийстве молодой пары у Еврейского музея в Вашингтоне... "притворялся свидетелем" и более десяти минут ждал прибытия полиции, после чего заявил, что "сделал это ради Газы", - сообщает телеканал.
По словам очевидицы Сары Маринуцци, после стрельбы мужчина вбежал внутрь, где охранник принял его за очевидца и дал ему воды, пытаясь успокоить. По словам Маринуцци, подозреваемый сам попросил охрану вызвать полицию.
Ссылаясь на полицию Вашингтона, CNN сообщает, что задержанный - 30-летний Элайас Родригес из штата Иллинойс
. Отмечается, что мужчина ранее не был известен полиции. Как предполагают правоохранители, он действовал в одиночку.
Кроме того, по данным полиции, до происшествия подозреваемый ходил туда-сюда у здания музея, потом подошел к группе из четырех человек и открыл стрельбу, в результате которой погибли двое.
"Это была молодая пара, которая собиралась обручиться и провести вместе всю оставшуюся жизнь", - заявил CNN глава Совета по связям еврейской общины в агломерации Вашингтона Рон Хэлбер.
Ссылаясь на представителя посольства Израиля, телеканал уточняет, что израильского посла на месте происшествия не было.
По информации CNN, стрельба произошла вскоре после окончания мероприятия для начинающих дипломатов, организованного еврейской общиной и прошедшего в Еврейском музее. По оценке аналитика в сфере нацбезопасности Джульетт Кайем, там могли присутствовать сотрудники разных посольств.