В военном параде в Вашингтоне примут участие танки, БМП и мулы
В военном параде в Вашингтоне примут участие танки Abrams, лошади и мулы
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. В масштабном военном параде, который 14 июня пройдет в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США, будут участвовать десятки танков M1 Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, а также лошади, мулы и собака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные военного ведомства страны.
"Военные будут одеты в униформу, представляющую каждый конфликт США, начиная с Войны за независимость… Их будут сопровождать 28 танков M1 Abrams, 28 боевых машин Bradley, 28 Stryker и другая военная техника", - указывает издание.
Кроме того, участвовать в параде будут 34 лошади, два мула и одна собака, указывает газета.
Также отмечается, что воздушная часть масштабного мероприятия предусматривает пролет над американской столицей 50 вертолетов и прыжки парашютистов, которые должны будут приземлиться на поляне, примыкающей к территории Белого дома.
Общая стоимость военного парада до сих пор не определена, однако в армии оценивают затраты на его проведение в сумму от 25 до 45 миллионов долларов.
Ранее в мае армия США сообщала, что 14 июня в Вашингтоне проведет масштабный военный парад, участие в котором примут 6,6 тысячи солдат, 50 воздушных судов и 150 наземных транспортных средств. Кроме того, американские военные планируют провести демонстрации военной техники и оборудования.
Дата проведения парада совпадает с днем рождения американского президента Дональда Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.
Ранее газета Hill со ссылкой на источник сообщала, что именно администрация Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, приурочив его ко дню рождения американского лидера. Указывалось, что парад может растянуться почти на 6,5 километра от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома. По словам собеседника издания, планирование мероприятия началось еще в прошлом году.