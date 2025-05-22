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В военном параде в Вашингтоне примут участие танки, БМП и мулы - РИА Новости, 22.05.2025
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02:24 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/vashington-2018374822.html
В военном параде в Вашингтоне примут участие танки, БМП и мулы
В военном параде в Вашингтоне примут участие танки, БМП и мулы - РИА Новости, 22.05.2025
В военном параде в Вашингтоне примут участие танки, БМП и мулы
В масштабном военном параде, который 14 июня пройдет в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США, будут участвовать десятки танков M1 Abrams, БМП Bradley и БТР... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:24:00+03:00
2025-05-22T02:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. В масштабном военном параде, который 14 июня пройдет в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США, будут участвовать десятки танков M1 Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, а также лошади, мулы и собака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные военного ведомства страны. "Военные будут одеты в униформу, представляющую каждый конфликт США, начиная с Войны за независимость… Их будут сопровождать 28 танков M1 Abrams, 28 боевых машин Bradley, 28 Stryker и другая военная техника", - указывает издание. Кроме того, участвовать в параде будут 34 лошади, два мула и одна собака, указывает газета. Также отмечается, что воздушная часть масштабного мероприятия предусматривает пролет над американской столицей 50 вертолетов и прыжки парашютистов, которые должны будут приземлиться на поляне, примыкающей к территории Белого дома. Общая стоимость военного парада до сих пор не определена, однако в армии оценивают затраты на его проведение в сумму от 25 до 45 миллионов долларов. Ранее в мае армия США сообщала, что 14 июня в Вашингтоне проведет масштабный военный парад, участие в котором примут 6,6 тысячи солдат, 50 воздушных судов и 150 наземных транспортных средств. Кроме того, американские военные планируют провести демонстрации военной техники и оборудования. Дата проведения парада совпадает с днем рождения американского президента Дональда Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет. Ранее газета Hill со ссылкой на источник сообщала, что именно администрация Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, приурочив его ко дню рождения американского лидера. Указывалось, что парад может растянуться почти на 6,5 километра от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома. По словам собеседника издания, планирование мероприятия началось еще в прошлом году.
https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
В военном параде в Вашингтоне примут участие танки, БМП и мулы

В военном параде в Вашингтоне примут участие танки Abrams, лошади и мулы

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. В масштабном военном параде, который 14 июня пройдет в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США, будут участвовать десятки танков M1 Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker, а также лошади, мулы и собака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные военного ведомства страны.
"Военные будут одеты в униформу, представляющую каждый конфликт США, начиная с Войны за независимость… Их будут сопровождать 28 танков M1 Abrams, 28 боевых машин Bradley, 28 Stryker и другая военная техника", - указывает издание.
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Кроме того, участвовать в параде будут 34 лошади, два мула и одна собака, указывает газета.
Также отмечается, что воздушная часть масштабного мероприятия предусматривает пролет над американской столицей 50 вертолетов и прыжки парашютистов, которые должны будут приземлиться на поляне, примыкающей к территории Белого дома.
Общая стоимость военного парада до сих пор не определена, однако в армии оценивают затраты на его проведение в сумму от 25 до 45 миллионов долларов.
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"Нет серьезной защиты". В США сделали заявление о новом российском оружии
14 мая, 16:56
Ранее в мае армия США сообщала, что 14 июня в Вашингтоне проведет масштабный военный парад, участие в котором примут 6,6 тысячи солдат, 50 воздушных судов и 150 наземных транспортных средств. Кроме того, американские военные планируют провести демонстрации военной техники и оборудования.
Дата проведения парада совпадает с днем рождения американского президента Дональда Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.
Ранее газета Hill со ссылкой на источник сообщала, что именно администрация Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, приурочив его ко дню рождения американского лидера. Указывалось, что парад может растянуться почти на 6,5 километра от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома. По словам собеседника издания, планирование мероприятия началось еще в прошлом году.
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