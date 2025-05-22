https://ria.ru/20250522/usiliya-2018439851.html

Усилия Запада по изоляции России провалились, считает эксперт

Усилия Запада по изоляции России провалились, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2025

Усилия Запада по изоляции России провалились, считает эксперт

Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:36:00+03:00

2025-05-22T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим мнением директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. "Вы сами можете видеть, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, этого не происходит. Мы можем взять такие международные организации, как БРИКС, как ШОС, как ОДКБ, как СНГ, G20 и много много других форматов, где Россия представлена" , - сказал он журналистам, выступая на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги-2025. Стратегии". Как отметил эксперт, ярчайшим примером крепких международных связей России служит прошедший в Москве Парад Победы 9 мая, который посетили многие зарубежные делегации. "Вы знаете, сколько там было лидеров государств, сколько присутствовало иностранных делегаций. Ни о какой изоляции речи просто быть не может", - добавил он.

https://ria.ru/20250522/matvienko-2018386679.html

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