https://ria.ru/20250522/ukraina-2018550973.html

На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ - РИА Новости, 22.05.2025

На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

Сотрудники военкомата на Украине задержали и удерживают настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дружба в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:26:00+03:00

2025-05-22T22:26:00+03:00

2025-05-22T22:26:00+03:00

религия

украина

ровненская область

почаев

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине задержали и удерживают настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дружба в Ровненской области Владислава Батюка, сообщили в епархии УПЦ. "В Кременце ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) незаконно удерживают священника УПЦ - протоиерея Владислава Батюка, настоятеля Свято-Троицкого прихода в селе Дружба Радивиловского благочиния. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии УПЦ. Двадцать второго мая, возвращаясь с богослужения, протоиерей Владислав Батюк был задержан в Почаеве представителями ТЦК. Священника без объяснений доставили в ТЦК в городе Кременец, где незаконно удерживают", - говорится в Telegram-канале Ровненской епархии УПЦ. На Украине периодически звучат сообщения о похищении священников сотрудниками военкомата. В начале марта Союз православных журналистов сообщил о похищении сотрудниками военкомата протодиакона Балтской епархии УПЦ в Одесской области Андрея Кравчука. В феврале сообщали о похищении священника Овручско-Коростенской епархии в Житомирской области Павла Кушнирчука. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250520/upts-2018024565.html

https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, ровненская область, почаев, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц