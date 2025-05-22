https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html

Залужный высказался о возможности Украины вернуться к границам 1991 года

Залужный высказался о возможности Украины вернуться к границам 1991 года - РИА Новости, 22.05.2025

Залужный высказался о возможности Украины вернуться к границам 1991 года

Экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов. РИА Новости, 22.05.2025

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов. "Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье", - сказал на форуме в Киеве Залужный, слова которого приводит агентство РБК-Украина. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html

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в мире, россия, украина, республика крым, валерий залужный, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, оон