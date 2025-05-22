https://ria.ru/20250522/ukraina-2018545786.html

Небензя назвал террором преступления Киева против российских СМИ

Небензя назвал террором преступления Киева против российских СМИ - РИА Новости, 22.05.2025

Небензя назвал террором преступления Киева против российских СМИ

Преступления киевского режима против представителей российских СМИ – "настоящий террор", а ООН его никак не порицает, сообщил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:05:00+03:00

2025-05-22T21:05:00+03:00

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ООН, 22 мая – РИА Новости. Преступления киевского режима против представителей российских СМИ – "настоящий террор", а ООН его никак не порицает, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Киев развязал настоящий террор против российских представителей СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг, освещая происходящее в зоне СВО", – сказал он в ходе заседания СБ ООН. Небензя отметил, что счет погибших и раненных журналистов РФ с начала СВО "пошел на десятки". "И опять, несмотря на наши регулярные обращения, все эти преступления не получают ни малейшего порицания со стороны ООН", – подчеркнул российский дипломат.

https://ria.ru/20250521/britaniya-2018196876.html

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в мире, россия, василий небензя, оон