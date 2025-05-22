https://ria.ru/20250522/ukraina-2018543286.html

"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине

"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025

"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине

Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:45:00+03:00

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2025-05-22T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní listy."Украинцев только использовали для того, чтобы ослабить русских. Такой была стратегия Запада — ослабить Россию и оставить ее истекать кровью, а украинцев просто использовали ради этой цели. Обоснованно это или нет, но многие украинские граждане и политики воспринимают это как настоящее предательство. А в результате может получиться так, что будущие украинские политики откажутся от ориентации на Запад, которая себя не оправдала", — заявил Заоралек.По мнению политика, на Украине будет расти обида на Запад.В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле зафиксировали много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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