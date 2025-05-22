Рейтинг@Mail.ru
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018543286.html
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:45:00+03:00
2025-05-22T20:45:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní listy."Украинцев только использовали для того, чтобы ослабить русских. Такой была стратегия Запада — ослабить Россию и оставить ее истекать кровью, а украинцев просто использовали ради этой цели. Обоснованно это или нет, но многие украинские граждане и политики воспринимают это как настоящее предательство. А в результате может получиться так, что будущие украинские политики откажутся от ориентации на Запад, которая себя не оправдала", — заявил Заоралек.По мнению политика, на Украине будет расти обида на Запад.В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле зафиксировали много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html
https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине

Экс-глава МИД Чехии Заоралек: Запад использовал Украину для ослабления России

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní listy.
"Украинцев только использовали для того, чтобы ослабить русских. Такой была стратегия Запада — ослабить Россию и оставить ее истекать кровью, а украинцев просто использовали ради этой цели. Обоснованно это или нет, но многие украинские граждане и политики воспринимают это как настоящее предательство. А в результате может получиться так, что будущие украинские политики откажутся от ориентации на Запад, которая себя не оправдала", — заявил Заоралек.
Флаги ЕС и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"До дураков дойдет". В Киеве резко отреагировали на планы ЕС по Украине
Вчера, 19:02
По мнению политика, на Украине будет расти обида на Запад.
В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле зафиксировали много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Трамп рассказал Украине и Европе самое страшное про Россию
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала