https://ria.ru/20250522/ukraina-2018543286.html
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 22.05.2025
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:45:00+03:00
2025-05-22T20:45:00+03:00
2025-05-22T20:45:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад использовал украинцев для ослабления России, заявил бывший министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní listy."Украинцев только использовали для того, чтобы ослабить русских. Такой была стратегия Запада — ослабить Россию и оставить ее истекать кровью, а украинцев просто использовали ради этой цели. Обоснованно это или нет, но многие украинские граждане и политики воспринимают это как настоящее предательство. А в результате может получиться так, что будущие украинские политики откажутся от ориентации на Запад, которая себя не оправдала", — заявил Заоралек.По мнению политика, на Украине будет расти обида на Запад.В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле зафиксировали много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html
https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков
"Истекать кровью". На Западе сделали шокирующее заявление об Украине
Экс-глава МИД Чехии Заоралек: Запад использовал Украину для ослабления России