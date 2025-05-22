https://ria.ru/20250522/ukraina-2018535452.html
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 22.05.2025
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей
Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:44:00+03:00
2025-05-22T19:44:00+03:00
2025-05-22T19:50:00+03:00
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пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. "В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями ранения различной степени тяжести получили восемь жителей п. Пантелеймоновки", - написал Пеняев в Telegram-канале. Он отметил, что частные дома и многоквартирный жилой дом получили повреждения, а пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Пантелеймоновку.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018534319.html
донецкая народная республика
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пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, донецкая народная республика, украина, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Пантелеймоновка (Горловский район), Вооруженные силы Украины
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей
В Пантелеймоновке, ДНР, восемь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ