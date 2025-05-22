https://ria.ru/20250522/ukraina-2018535452.html

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 22.05.2025

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей

Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:44:00+03:00

2025-05-22T19:44:00+03:00

2025-05-22T19:50:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

украина

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. "В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями ранения различной степени тяжести получили восемь жителей п. Пантелеймоновки", - написал Пеняев в Telegram-канале. Он отметил, что частные дома и многоквартирный жилой дом получили повреждения, а пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Пантелеймоновку.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018534319.html

донецкая народная республика

украина

пантелеймоновка (горловский район)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины