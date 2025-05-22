Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 22.05.2025 (обновлено: 19:50 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018535452.html
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 22.05.2025
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей
Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:44:00+03:00
2025-05-22T19:50:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
украина
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев. "В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями ранения различной степени тяжести получили восемь жителей п. Пантелеймоновки", - написал Пеняев в Telegram-канале. Он отметил, что частные дома и многоквартирный жилой дом получили повреждения, а пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Пантелеймоновку.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018534319.html
донецкая народная республика
украина
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Пантелеймоновка (Горловский район), Вооруженные силы Украины
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР ранены восемь мирных жителей

В Пантелеймоновке, ДНР, восемь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
"В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями ранения различной степени тяжести получили восемь жителей п. Пантелеймоновки", - написал Пеняев в Telegram-канале.
Он отметил, что частные дома и многоквартирный жилой дом получили повреждения, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 14.00 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Пантелеймоновку.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Украина предложила ЕС направлять часть своего ВВП на финансирование ВСУ
Вчера, 19:35
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала