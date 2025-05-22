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В Раде раскритиковали состав делегации Украины на переговорах с Россией - РИА Новости, 22.05.2025
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17:37 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018506096.html
В Раде раскритиковали состав делегации Украины на переговорах с Россией
В Раде раскритиковали состав делегации Украины на переговорах с Россией - РИА Новости, 22.05.2025
В Раде раскритиковали состав делегации Украины на переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подверг критике состав делегации Украины на переговорах с РФ по урегулированию конфликта, он считает, что в нее должны... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:37:00+03:00
2025-05-22T17:37:00+03:00
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владимир мединский
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подверг критике состав делегации Украины на переговорах с РФ по урегулированию конфликта, он считает, что в нее должны войти представители украинской оппозиции. Владимир Зеленский 19 мая поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. Указов об утверждении ее состава пока не было. "Переговорная группа Украины — враги Украины! Как возможен такой формат — мне не понятно. Только, если это переходный период между полным абсурдом и реальными переговорами", - написал уехавший из страны Дмитрук в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в составе украинской переговорной группы глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк. Он убежден, что это люди, которые не имеют ничего общего с дипломатией, Украиной и ее народом. "Это — враги Украины. Это блеф. Такая переговорная группа не имеет ничего общего с реальными решениями… В переговорный процесс необходимо включить реальную украинскую оппозицию — тех, кто говорит правду, кто не участвует в репрессиях, кто защищает и представляет интересы всех граждан Украины, а не только друзей Зеленского", - считает Дмитрук. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, украина, россия, стамбул, артем дмитрук, владимир зеленский, владимир мединский, верховная рада украины, служба безопасности украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Раде раскритиковали состав делегации Украины на переговорах с Россией

Депутат Рады Дмитрук назвал переговорную группу Украины врагами страны

© СоцсетиДепутат Верховной рады Артем Дмитрук
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Соцсети
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подверг критике состав делегации Украины на переговорах с РФ по урегулированию конфликта, он считает, что в нее должны войти представители украинской оппозиции.
Владимир Зеленский 19 мая поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией. Указов об утверждении ее состава пока не было.
"Переговорная группа Украины — враги Украины! Как возможен такой формат — мне не понятно. Только, если это переходный период между полным абсурдом и реальными переговорами", - написал уехавший из страны Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в составе украинской переговорной группы глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк. Он убежден, что это люди, которые не имеют ничего общего с дипломатией, Украиной и ее народом. "Это — враги Украины. Это блеф. Такая переговорная группа не имеет ничего общего с реальными решениями… В переговорный процесс необходимо включить реальную украинскую оппозицию — тех, кто говорит правду, кто не участвует в репрессиях, кто защищает и представляет интересы всех граждан Украины, а не только друзей Зеленского", - считает Дмитрук.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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