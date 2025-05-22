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На Украине объявили воздушную тревогу в девяти областях
На Украине объявили воздушную тревогу в девяти областях - РИА Новости, 22.05.2025
На Украине объявили воздушную тревогу в девяти областях
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:19:00+03:00
2025-05-22T15:19:00+03:00
2025-05-22T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 12.11 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Кировоградской области. В 14.31 ее объявили в Сумской. Следом – в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Черниговской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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На Украине объявили воздушную тревогу в девяти областях
В Сумской, Харьковской, Одесской и еще шести областях объявили воздушную тревогу