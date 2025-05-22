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Троих россиян будут судить за помощь спецслужбам Украины в терактах
Троих россиян будут судить за помощь спецслужбам Украины в терактах - РИА Новости, 22.05.2025
Троих россиян будут судить за помощь спецслужбам Украины в терактах
Уголовное дело в отношении троих россиян, причастных к совершению украинскими спецслужбами терактов в трех регионах, направлено в военный суд, сообщает... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:13:00+03:00
2025-05-22T15:13:00+03:00
2025-05-22T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении троих россиян, причастных к совершению украинскими спецслужбами терактов в трех регионах, направлено в военный суд, сообщает Генпрокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия и Татьяны Туриевых, Максима Косяченко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. "а", "в", ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые в Москве действовали в составе организованной группы с участием неустановленных лиц из числа представителей спецслужб Украины, приобретали и активировали сим-карты и мобильные устройства. Затем они отправляли их курьерской службой и лично возили на Украину для использования украинскими диверсионными группами при совершении террористических актов на территории Брянской, Белгородской и Калужской областей "путем подрывов железнодорожного полотна, минирования участков местности вблизи объектов Минобороны России". В отношении неустановленных членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, москва, генеральная прокуратура рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Троих россиян будут судить за помощь спецслужбам Украины в терактах
ГП направила в военный суд дело россиян, причастных к терактам спецслужб Украины