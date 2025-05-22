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Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018464477.html
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, сообщило в четверг... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:36:00+03:00
2025-05-22T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75-ти военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018385276.html
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ

МО: группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75-ти военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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