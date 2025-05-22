https://ria.ru/20250522/ukraina-2018464477.html

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025

Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, сообщило в четверг... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:36:00+03:00

2025-05-22T14:36:00+03:00

2025-05-22T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 боевиков ВСУ, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75-ти военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018385276.html

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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия