https://ria.ru/20250522/ukraina-2018385276.html
На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом
На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом - РИА Новости, 22.05.2025
На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом
ТЦК (военкоматы) на Украине мобилизовали инвалида второй группы с аутизмом и отправили на передовую, сообщил РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:51:00+03:00
2025-05-22T05:51:00+03:00
2025-05-22T09:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. ТЦК (военкоматы) на Украине мобилизовали инвалида второй группы с аутизмом и отправили на передовую, сообщил РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко."Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии. Кроме того, отсутствие медицинского обеспечения, расходные материалы, помимо того, нас бросали в горячие точки", — сказал пленный.Ткаченко насильно мобилизировали в 2025 году. По словам пленного, на момент подготовки перед отправкой на передовую, его инструктор советовал бойцам при любой возможности сбежать из учебного центра или сдаться в плен, потому что их "готовят на мясо".
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018399689_142:0:1102:720_1920x0_80_0_0_df7a19b2e5b72212658424ed4e873f19.jpg
Пленый солдат ВСУ, страдающий аутизмом о мобилизации
"Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии. Кроме того, отсутствие медицинского обеспечения, расходные материалы, помимо того, нас бросали в горячие точки", - рассказал РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.
По словам пленного, инструктор, готовивший их "на мясо", советовал бойцам сбежать из учебного центра при любой возможности.
2025-05-22T05:51
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом
Пленный Ткаченко: украинские военкомы отправили на передовую инвалида с аутизмом
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. ТЦК (военкоматы) на Украине мобилизовали инвалида второй группы с аутизмом и отправили на передовую, сообщил РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко.
"Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии. Кроме того, отсутствие медицинского обеспечения, расходные материалы, помимо того, нас бросали в горячие точки", — сказал пленный.
Ткаченко насильно мобилизировали в 2025 году. По словам пленного, на момент подготовки перед отправкой на передовую, его инструктор советовал бойцам при любой возможности сбежать из учебного центра или сдаться в плен, потому что их "готовят на мясо".