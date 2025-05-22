https://ria.ru/20250522/ukraina-2018385276.html

На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом

На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом - РИА Новости, 22.05.2025

На Украине мобилизовали инвалида с аутизмом

ТЦК (военкоматы) на Украине мобилизовали инвалида второй группы с аутизмом и отправили на передовую, сообщил РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ... РИА Новости, 22.05.2025

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. ТЦК (военкоматы) на Украине мобилизовали инвалида второй группы с аутизмом и отправили на передовую, сообщил РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко."Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии. Кроме того, отсутствие медицинского обеспечения, расходные материалы, помимо того, нас бросали в горячие точки", — сказал пленный.Ткаченко насильно мобилизировали в 2025 году. По словам пленного, на момент подготовки перед отправкой на передовую, его инструктор советовал бойцам при любой возможности сбежать из учебного центра или сдаться в плен, потому что их "готовят на мясо".

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

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Пленый солдат ВСУ, страдающий аутизмом о мобилизации "Командованию было безразлично на мое заболевание. Я инвалид, не могу служить в армии. Кроме того, отсутствие медицинского обеспечения, расходные материалы, помимо того, нас бросали в горячие точки", - рассказал РИА Новости пленный 79-й штурмовой бригады ВСУ Ростислав Ткаченко. По словам пленного, инструктор, готовивший их "на мясо", советовал бойцам сбежать из учебного центра при любой возможности. 2025-05-22T05:51 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины