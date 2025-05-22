https://ria.ru/20250522/ukraina-2018375470.html
"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине
"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине - РИА Новости, 22.05.2025
"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине
Россия может разнести всю инфраструктуру Украины, но такой задачи у нее нет, заявил главный советник Космического командования ВВС США и политический... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:38:00+03:00
2025-05-22T02:38:00+03:00
2025-05-22T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия может разнести всю инфраструктуру Украины, но такой задачи у нее нет, заявил главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X."У России есть задачи на Украине, но они выполняют их максимально аккуратно. Если бы Путин захотел, он бы мог разнести всю инфраструктуру Украины за пару дней", — сказал он.Обозреватель отметил, что цели России обоснованны и, по его мнению, будут достигнуты в полном объеме."Россия долго нас предупреждала, еще со времен распада ОВД. Путин предупреждал, что Украина станет красной чертой. <…> Представьте, что было бы, если в Мексике находилось бы ядерное оружие России? Тут бы все с ума сошли, в США. Вот то же самое мы сделали с Россией, не оставляя выбора", — заключил Фриц.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250522/prigovor-2018367322.html
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россия, украина, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, В мире
"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине
Обозреватель Фриц: Россия может разнести всю инфраструктуру Украины