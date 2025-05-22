https://ria.ru/20250522/ukraina-2018375470.html

"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине

"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине - РИА Новости, 22.05.2025

"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине

Россия может разнести всю инфраструктуру Украины, но такой задачи у нее нет, заявил главный советник Космического командования ВВС США и политический... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:38:00+03:00

2025-05-22T02:38:00+03:00

2025-05-22T11:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия может разнести всю инфраструктуру Украины, но такой задачи у нее нет, заявил главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X."У России есть задачи на Украине, но они выполняют их максимально аккуратно. Если бы Путин захотел, он бы мог разнести всю инфраструктуру Украины за пару дней", — сказал он.Обозреватель отметил, что цели России обоснованны и, по его мнению, будут достигнуты в полном объеме."Россия долго нас предупреждала, еще со времен распада ОВД. Путин предупреждал, что Украина станет красной чертой. <…> Представьте, что было бы, если в Мексике находилось бы ядерное оружие России? Тут бы все с ума сошли, в США. Вот то же самое мы сделали с Россией, не оставляя выбора", — заключил Фриц.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250522/prigovor-2018367322.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, нато, в мире