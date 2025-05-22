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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:17:00+03:00
2025-05-22T01:17:00+03:00
2025-05-22T01:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу объявили в 0.07 в Полтавской области, в течение примерно 22 минут она распространилась на другие регионы. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу