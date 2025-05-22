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Депутат Рады назвала убийство Портнова сигналом сторонникам Януковича
Депутат Рады назвала убийство Портнова сигналом сторонникам Януковича - РИА Новости, 22.05.2025
Депутат Рады назвала убийство Портнова сигналом сторонникам Януковича
Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар утверждает, что убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова - это сигнал всем его... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:01:00+03:00
2025-05-22T00:01:00+03:00
2025-05-22T00:01:00+03:00
в мире
украина
мадрид
андрей портнов (политик)
виктория сюмар
виктор янукович
европейская солидарность
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар утверждает, что убийство в Мадриде экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова - это сигнал всем его сторонникам и людям, которые занимают ключевые позиции в судебной и силовой системе Украины благодаря его влиянию. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнов был застрелен утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. Сюмар утверждает, что если "людей Портнова" не убрать из власти законным путем, по ее мнению, это смогут сделать не ограниченные законом радикальные силы. "Поняли ли все вмонтированные на Украине в "систему Портнова" люди, что его убийство на глазах у детей - это сигнал каждому из них. Сигнал о том, что творить беспредел можно до того предела, пока этого не сделают с тобой. Я не знаю, кто стоит за убийством Портнова и почему его надо было убрать. Но точно знаю, что на Украине надо убрать людей Портнова со всей силовой вертикали, которыми он системно эту вертикаль наполнял", - приводит слова Сюмар пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Telegram-канале. Она утверждает, что его ставленники на Украине занимают посты в судах, в государственном бюро расследований, в прокуратуре.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018313973.html
https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, мадрид, андрей портнов (политик), виктория сюмар, виктор янукович, европейская солидарность, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Виктория Сюмар, Виктор Янукович, Европейская солидарность, Убийство Андрея Портнова в Испании
Депутат Рады назвала убийство Портнова сигналом сторонникам Януковича
Депутат Рады Сюмар назвала убийство Портнова сигналом сторонникам Януковича