ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области
Хинштейн: ВСУ нанесли удар по курскому Льгову, пострадали 10 взрослых и 2 детей
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КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ударили по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, раны затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин", — рассказал он.
По словам врио главы региона, у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.
"Слава богу, их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи", — добавил Хинштейн.
Предварительно, повреждены четыре машины, многоквартирный дом и два частных здания.
"Выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил врио губернатора.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.
В регионе действует режим контртеррористической операции.