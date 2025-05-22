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ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 22.05.2025 (обновлено: 22:02 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/udar-2018533829.html
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области
Украинские войска ударили по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:32:00+03:00
2025-05-22T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
льгов
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КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ударили по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.&quot;ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, раны затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин&quot;, — рассказал он.По словам врио главы региона, у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы."Слава богу, их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи", — добавил Хинштейн.Предварительно, повреждены четыре машины, многоквартирный дом и два частных здания."Выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил врио губернатора. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html
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вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, льгов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Льгов
ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

Хинштейн: ВСУ нанесли удар по курскому Льгову, пострадали 10 взрослых и 2 детей

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела Льгова со стороны ВСУ
Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ
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КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ударили по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, раны затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин", — рассказал он.

По словам врио главы региона, у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.
"Слава богу, их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи", — добавил Хинштейн.
Предварительно, повреждены четыре машины, многоквартирный дом и два частных здания.
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"Выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил врио губернатора.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнКурская областьЛьгов
 
 
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