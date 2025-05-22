https://ria.ru/20250522/udar-2018533829.html

ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области - РИА Новости, 22.05.2025

ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

Украинские войска ударили по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:32:00+03:00

2025-05-22T19:32:00+03:00

2025-05-22T22:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

александр хинштейн

курская область

льгов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018536115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9fa97783ea896f501568c37a89d5f6e.jpg

КУРСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские войска ударили по курскому Льгову, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, раны затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин", — рассказал он.По словам врио главы региона, у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы."Слава богу, их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи", — добавил Хинштейн.Предварительно, повреждены четыре машины, многоквартирный дом и два частных здания."Выбиты стекла, посечены фасады. Как только позволит оперативная обстановка, ремонтные бригады сразу же выйдут на места. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на личном контроле", — отметил врио губернатора. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

курская область

льгов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, льгов