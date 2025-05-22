https://ria.ru/20250522/uchenye-2018532201.html

Ученые рассказали, как сладости помогают в похудении

Ученые рассказали, как сладости помогают в похудении - РИА Новости, 22.05.2025

Ученые рассказали, как сладости помогают в похудении

Умеренное потребление сладкого может сдерживать тягу к еде и способствовать похудению, выяснили ученые из Иллинойсского университета, их исследование... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:21:00+03:00

2025-05-22T19:21:00+03:00

2025-05-22T19:21:00+03:00

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сладости

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Умеренное потребление сладкого может сдерживать тягу к еде и способствовать похудению, выяснили ученые из Иллинойсского университета, их исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior."Некоторые диетические программы исключают определенные продукты. В нашей же использовалась "стратегия включения", следуя которой испытуемым разрешалось потреблять небольшие порции желаемых продуктов (сладостей — Прим. ред.)", — говорится в материале.Группа участников исследования насчитывала 30 человек с ожирением в возрасте от 18 до 75 лет, у которых были сопутствующие большому весу заболевания, такие как гипертония и диабет. Эксперимент продлился 24 месяца. В течение этого времени участники соблюдали определенную диету и принимали участие в онлайн-семинарах по питанию. Во время этих занятий худеющим рассказали об основных принципах правильного питания, что впоследствии способствовало принятию взвешенных решений при выборе продуктов.Из 30 человек 24 смогли продержаться на диете до завершения первого года, в среднем они потеряли 7,9% от исходного веса. Но в следующие 12 месяцев часть сброшенных килограммов вернулась, поэтому средний процент потери веса составил 6,7.Один из авторов исследования, профессор Манабу Накамура, рассказал, что такой подход способствовал удержанию веса и контролю над аппетитом."Это, по сути, опровергает теорию "голодных жировых клеток", — давнюю гипотезу о том, что жировые клетки испытывают нехватку энергии и вызывают тягу к еде, заставляя людей, сидящих на диете, много есть и, в конечном итоге, набирать прежний вес. Однако это не так. Пока вы поддерживаете здоровый вес, тяга к еде будет низкой", — отметил он.

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https://ria.ru/20250403/krem-bryule-1997099557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сладости