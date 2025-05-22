https://ria.ru/20250522/uchenye-2018399454.html

СМИ: китайские ученые создали робота для имплантации микроэлектродов в мозг

СМИ: китайские ученые создали робота для имплантации микроэлектродов в мозг - РИА Новости, 22.05.2025

СМИ: китайские ученые создали робота для имплантации микроэлектродов в мозг

Ученые из КНР представили робота CyberSense для имплантации микроэлектродов в мозг, сообщает в четверг газета Global Times. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:32:00+03:00

2025-05-22T08:32:00+03:00

2025-05-22T08:32:00+03:00

технологии

китай

илон маск

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Ученые из КНР представили робота CyberSense для имплантации микроэлектродов в мозг, сообщает в четверг газета Global Times. По данным Global Times, разработкой робота занимался Институт автоматизации Китайской академии наук. Как отмечает издание, CyberSense "с точностью швейной машинки" способен вживлять сверхтонкие гибкие микроэлектроды в мозг животных. "Это нововведение обеспечивает надежную поддержку как для разработки интерфейсов мозг-компьютер, так и для исследований в области нейробиологии", - говорится в тексте газеты. По словам одного из ученых, работавших над проектом, CyberSense отличается высокой степенью автоматизации, возможностью имплантации большого количества электродов, точным пространственным позиционированием, высокой эффективностью по времени и гибкостью, позволяющей избегать повреждения кровеносных сосудов. Как уточняет газета, в настоящее время робот подходит для проведения имплантаций в мозг животных, включая грызунов и нечеловекообразных приматов. В будущем ученые планируют дальше расширять линейку продуктов CyberSense, способствуя быстрому развитию технологии интерфейса мозг-компьютер и науки о мозге в Китае, добавляет издание. Как сообщала ранее газета China Daily, в конце марта в Китае была проведена первая операция по внедрению инвазивного интерфейса мозг-компьютер человеку. Разработанный китайской медицинской технологической компанией StairMed имплант был установлен жителю КНР, который в результате несчастного случая потерял конечности. Издание отмечало, что после месяца обучения человек достиг уровня контроля, сопоставимого с управлением сенсорной панелью здоровым человеком, включая игру в шахматы и гоночные игры. По данным China Daily, StairMed планирует провести три-четыре перспективных клинических испытания в этом году, за которыми последуют более крупные испытания с 30-40 участниками в начале 2026 года. Выход на рынок ожидается около 2028 года после одобрения регулирующих органов, заключила газета. Предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск 30 января 2024 года заявил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропроводы с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере, и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли".

https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018398712.html

https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

https://ria.ru/20250506/kitaj-2015341362.html

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технологии, китай, илон маск