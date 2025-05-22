https://ria.ru/20250522/uchastie-2018414517.html

Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов

Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов - РИА Новости, 22.05.2025

Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов

Более 60 человек из 28 стран за два года приняли участие в курсах для молодых организаторов выборов, которые проводятся ЦИК России совместно с... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:32:00+03:00

2025-05-22T10:32:00+03:00

2025-05-22T10:32:00+03:00

россия

азия

африка

элла памфилова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 60 человек из 28 стран за два года приняли участие в курсах для молодых организаторов выборов, которые проводятся ЦИК России совместно с "Россотрудничеством", сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "С 2023 года мы совместно с "Россотрудничеством" проводим международные специализированные курсы для молодых организаторов выборов и электоральных экспертов. За два года в наших программах приняли участие более 60 человек из 28 стран Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ", - рассказала агентству глава ЦИК. Кроме того, по словам Памфиловой, к программе наблюдается большой интерес: в этом году 83 человека из 30 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки хотят к ней присоединиться. "Формат подобных обучающих курсов представляет собой перспективную площадку для выстраивания устойчивых связей с партнерами в избирательных системах по всему миру и установления новых контактов с зарубежными избирательными органами", - отметила председатель Центральной избирательной комиссии. Памфилова подчеркнула, что по итогу курса участники зачастую выражают желание перенять российский опыт и технологии для проведения голосования в своих странах.

https://ria.ru/20250402/pamfilova-2008842669.html

https://ria.ru/20250522/pamfilova-2018381241.html

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россия, азия, африка, элла памфилова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, в мире