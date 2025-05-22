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Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов
Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов - РИА Новости, 22.05.2025
Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов
Более 60 человек из 28 стран за два года приняли участие в курсах для молодых организаторов выборов, которые проводятся ЦИК России совместно с... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:32:00+03:00
2025-05-22T10:32:00+03:00
2025-05-22T10:32:00+03:00
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элла памфилова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 60 человек из 28 стран за два года приняли участие в курсах для молодых организаторов выборов, которые проводятся ЦИК России совместно с "Россотрудничеством", сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "С 2023 года мы совместно с "Россотрудничеством" проводим международные специализированные курсы для молодых организаторов выборов и электоральных экспертов. За два года в наших программах приняли участие более 60 человек из 28 стран Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ", - рассказала агентству глава ЦИК. Кроме того, по словам Памфиловой, к программе наблюдается большой интерес: в этом году 83 человека из 30 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки хотят к ней присоединиться. "Формат подобных обучающих курсов представляет собой перспективную площадку для выстраивания устойчивых связей с партнерами в избирательных системах по всему миру и установления новых контактов с зарубежными избирательными органами", - отметила председатель Центральной избирательной комиссии. Памфилова подчеркнула, что по итогу курса участники зачастую выражают желание перенять российский опыт и технологии для проведения голосования в своих странах.
https://ria.ru/20250402/pamfilova-2008842669.html
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россия, азия, африка, элла памфилова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, в мире
Россия, Азия, Африка, Элла Памфилова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, В мире
Памфилова рассказала, сколько стран прошли курсы ЦИК по организации выборов
Памфилова: 28 стран приняли участие в курсах по организации выборов за 2 года