https://ria.ru/20250522/ubiystvo-2018368189.html

Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть

Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть - РИА Новости, 22.05.2025

Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть

Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:49:00+03:00

2025-05-22T00:49:00+03:00

2025-05-22T00:49:00+03:00

в мире

андрей портнов (политик)

олег царев

виктор янукович

убийство андрея портнова в испании

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могла быть месть. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Я хорошо знал Андрея. Как юрист, он обслуживал интересы олигархов и политиков. У него было много людей, которые ему благодарны, и много тех, кто считал кровным врагом. Мотивом его убийства могла быть месть. Для кого-то устранить человека Портнова оказалось проще вариантом, чем бороться с юристом Портновым", - сказал Царев в комментарии РИА Новости. По его словам, Портнов умел дружить, был очень профессиональным, умным, но мог быть жестким и вспыльчивым человеком, который в силу профессии имел широкий круг врагов.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018293205.html

https://ria.ru/20250521/portnov-2018313973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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