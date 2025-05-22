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Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть - РИА Новости, 22.05.2025
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00:49 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ubiystvo-2018368189.html
Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть
Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть - РИА Новости, 22.05.2025
Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть
Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:49:00+03:00
2025-05-22T00:49:00+03:00
в мире
андрей портнов (политик)
олег царев
виктор янукович
убийство андрея портнова в испании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могла быть месть. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Я хорошо знал Андрея. Как юрист, он обслуживал интересы олигархов и политиков. У него было много людей, которые ему благодарны, и много тех, кто считал кровным врагом. Мотивом его убийства могла быть месть. Для кого-то устранить человека Портнова оказалось проще вариантом, чем бороться с юристом Портновым", - сказал Царев в комментарии РИА Новости. По его словам, Портнов умел дружить, был очень профессиональным, умным, но мог быть жестким и вспыльчивым человеком, который в силу профессии имел широкий круг врагов.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018293205.html
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в мире, андрей портнов (политик), олег царев, виктор янукович, убийство андрея портнова в испании
В мире, Андрей Портнов (политик), Олег Царев, Виктор Янукович, Убийство Андрея Портнова в Испании
Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть

Экс-депутат Рады Царев: мотивом убийства Портнова могла быть месть

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могла быть месть.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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"Я хорошо знал Андрея. Как юрист, он обслуживал интересы олигархов и политиков. У него было много людей, которые ему благодарны, и много тех, кто считал кровным врагом. Мотивом его убийства могла быть месть. Для кого-то устранить человека Портнова оказалось проще вариантом, чем бороться с юристом Портновым", - сказал Царев в комментарии РИА Новости.
По его словам, Портнов умел дружить, был очень профессиональным, умным, но мог быть жестким и вспыльчивым человеком, который в силу профессии имел широкий круг врагов.
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