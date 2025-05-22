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Пострадавшим от удара дрона в Туле выплатят компенсацию
Пострадавшим от удара дрона в Туле выплатят компенсацию - РИА Новости, 22.05.2025
Пострадавшим от удара дрона в Туле выплатят компенсацию
Жителям Тулы, получившим травмы в результате массированной атаки БПЛА, выплатят денежную компенсацию, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:33:00+03:00
2025-05-22T13:33:00+03:00
2025-05-22T13:33:00+03:00
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ТУЛА, 22 мая — РИА Новости. Жителям Тулы, получившим травмы в результате массированной атаки БПЛА, выплатят денежную компенсацию, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Ранее он рассказал, что в ходе массированного налета вражеских беспилотников на область один дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице. Легкой степени ранения получили два человека. "Провел совещание для оценки текущей ситуации … Тем, кто получил травмы, выплатим денежную компенсацию", - написал Миляев. По его словам, специалисты обследовали дом на улице Металлургов, который пострадал от удара беспилотника. Ремонтировать его начнут в пятницу. Жители размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Также власти окажут содействие в ремонте и других пострадавших жилых домов. "В настоящее время оперативными службами ведется работа по обезвреживанию части обломков беспилотника, найденных возле ФОКа "Оружейник" на улице Кутузова. После их завершения будет снято ограничение на проезд транспорта", - написал глава Тульской области. Уточняется, что оперативные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.
https://ria.ru/20250522/opasnost-2018441284.html
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происшествия, жилье, тула, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев
Пострадавшим от удара дрона в Туле выплатят компенсацию
Миляев: пострадавшим при атаке БПЛА тулякам выплатят денежную компенсацию