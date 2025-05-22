https://ria.ru/20250522/tula-2018397084.html
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА
В Туле обломки БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник", сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:56:00+03:00
2025-05-22T07:56:00+03:00
2025-05-22T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле обломки БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник", сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram. "Уважаемые туляки! Обломки БПЛА упали возле ФОКа "Оружейник", расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы", — уточнил он. Глава региона добавил, что в целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцепили оперативные службы до выяснения всех обстоятельств.Как сообщали в Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников. На Тульской облатсью уничтожили десять дронов, запущенных ВСУ.
https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389453.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, дмитрий миляев, рихард зорге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев, Рихард Зорге
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА
Миляев: обломки БПЛА упали возле ФОКа Оружейник в Туле