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В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:56 22.05.2025 (обновлено: 08:55 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/tula-2018397084.html
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА
В Туле обломки БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник", сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:56:00+03:00
2025-05-22T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тула
дмитрий миляев
рихард зорге
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле обломки БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник", сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram. "Уважаемые туляки! Обломки БПЛА упали возле ФОКа "Оружейник", расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы", — уточнил он. Глава региона добавил, что в целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцепили оперативные службы до выяснения всех обстоятельств.Как сообщали в Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников. На Тульской облатсью уничтожили десять дронов, запущенных ВСУ.
https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389453.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, тула, дмитрий миляев, рихард зорге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула, Дмитрий Миляев, Рихард Зорге
В Туле у ФОКа "Оружейник" упали обломки БПЛА

Миляев: обломки БПЛА упали возле ФОКа Оружейник в Туле

© РИА Новости / Евгения НовоженинаСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Туле обломки БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник", сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram.
«
"Уважаемые туляки! Обломки БПЛА упали возле ФОКа "Оружейник", расположенного на улице Кутузова в Туле. Предположительно, одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы", — уточнил он.
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Глава региона добавил, что в целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцепили оперативные службы до выяснения всех обстоятельств.
Как сообщали в Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников. На Тульской облатсью уничтожили десять дронов, запущенных ВСУ.
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