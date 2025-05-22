https://ria.ru/20250522/tts-2018411416.html

Торговый центр по городской программе открылся в Бирюлеве-Восточном Москвы

Торговый центр по городской программе открылся в Бирюлеве-Восточном Москвы - РИА Новости, 22.05.2025

Торговый центр по городской программе открылся в Бирюлеве-Восточном Москвы

Торговый центр "Среда.Царицыно" заработал на Элеваторной улице в районе Бирюлево-Восточное в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:00:00+03:00

2025-05-22T11:00:00+03:00

2025-05-22T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Торговый центр "Среда.Царицыно" заработал на Элеваторной улице в районе Бирюлево-Восточное в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Город привлекает частных инвесторов к созданию современной, сбалансированной и разнообразной городской среды в кварталах сложившейся застройки, чтобы жители могли найти все необходимое для жизни в шаговой доступности от дома. Соглашение о строительстве торгового центра на Элеваторной улице город заключил в 2022 году. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда девелопер взял на себя обязательства по возведению торгового объекта площадью более 8 тысяч квадратных метров и созданию более 400 рабочих мест в обмен на льготу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилых многоквартирных домов", – сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.В пресс-релизе уточняется, что новый ТЦ станет не только элементом городской инфраструктуры, но и точкой притяжения жителей района. Сейчас в ТЦ арендованы более 80% торговых площадей.В столице по поручению мэра Сергея Собянина уделяют внимание качеству московских объектов торговой инфраструктуры.Как рассказал вице-президент, глава блока маркетинга и продаж ГК Страна Девелопмент Александр Гуторов, строительство ТЦ завершено. Он отметил, что новое здание обеспечит рабочими местами горожан, а также станет точкой притяжения этого столичного района.В Москве уже пять лет реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. Она охватывает почти все районы мегаполиса. Инвесторы строят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов "квадратов".Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит привлечь более 2,2 триллиона рублей и создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20250521/prompotentsial-2018123234.html

https://ria.ru/20250519/liksutov-2017857954.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва