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В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ
"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:13:00+03:00
2025-05-22T16:13:00+03:00
2025-05-22T16:25:00+03:00
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
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"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении ЦРУ в социальной сети X.После заявления ЦРУ телеканал NBC сообщил о том, что на территории открыли огонь по неизвестному.
https://ria.ru/20250522/strelba-2018395416.html
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ
ЦРУ: главные ворота в штаб-квартиры закрыты