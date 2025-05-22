https://ria.ru/20250522/tsru-2018487689.html

В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ

В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2025

В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ

"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:13:00+03:00

2025-05-22T16:13:00+03:00

2025-05-22T16:25:00+03:00

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

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"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении ЦРУ в социальной сети X.После заявления ЦРУ телеканал NBC сообщил о том, что на территории открыли огонь по неизвестному.

https://ria.ru/20250522/strelba-2018395416.html

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в мире, центральное разведывательное управление (цру), nbc