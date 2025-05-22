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В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
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16:13 22.05.2025 (обновлено: 16:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/tsru-2018487689.html
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ
"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении... РИА Новости, 22.05.2025
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в мире
центральное разведывательное управление (цру)
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"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении ЦРУ в социальной сети X.После заявления ЦРУ телеканал NBC сообщил о том, что на территории открыли огонь по неизвестному.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
В штаб-квартире ЦРУ открыли огонь по неизвестному, сообщают СМИ

ЦРУ: главные ворота в штаб-квартиры закрыты

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisШтаб-квартира ЦРУ в Маклин, Вирджиния, США
Штаб-квартира ЦРУ в Маклин, Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Штаб-квартира ЦРУ в Маклин, Вирджиния, США. Архивное фото
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"Главные ворота штаб-квартиры закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, используйте альтернативные маршруты в четверг, 22 мая", - говорится в сообщении ЦРУ в социальной сети X.
После заявления ЦРУ телеканал NBC сообщил о том, что на территории открыли огонь по неизвестному.
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В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
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