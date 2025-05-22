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Цивилев прокомментировал кибератаки на нефтегазовые компании - РИА Новости, 22.05.2025
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12:34 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tsivilev-2018439389.html
Цивилев прокомментировал кибератаки на нефтегазовые компании
Цивилев прокомментировал кибератаки на нефтегазовые компании - РИА Новости, 22.05.2025
Цивилев прокомментировал кибератаки на нефтегазовые компании
Хакерские атаки на российские нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли, топливно-энергетический комплекс страны был заранее готов отразить... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:34:00+03:00
2025-05-22T12:34:00+03:00
россия
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
лукойл
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Хакерские атаки на российские нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли, топливно-энергетический комплекс страны был заранее готов отразить угрозу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы знали об этих угрозах, и топливно-энергетический комплекс готовился к этим угрозам… Все угрозы оценивались, все это допускалось, сценарии проигрывались. Поэтому в силу масштабной подготовки, случаи, о которых вы говорите… не нанесли серьезного ущерба", - ответил он на вопрос, как кибератаки на российские нефтегазовые компании, которые происходили в марте, повлияли на отрасль. В конце марта Роскомнадзор сообщал РИА Новости о хакерской атаке на "Лукойл", отмечал, что она не затронула критическую инфраструктуру компании.
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россия, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лукойл
Россия, Сергей Цивилев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ЛУКОЙЛ
Цивилев прокомментировал кибератаки на нефтегазовые компании

Цивилев: кибератаки на нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Хакерские атаки на российские нефтегазовые компании в марте не нанесли ущерба отрасли, топливно-энергетический комплекс страны был заранее готов отразить угрозу, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы знали об этих угрозах, и топливно-энергетический комплекс готовился к этим угрозам… Все угрозы оценивались, все это допускалось, сценарии проигрывались. Поэтому в силу масштабной подготовки, случаи, о которых вы говорите… не нанесли серьезного ущерба", - ответил он на вопрос, как кибератаки на российские нефтегазовые компании, которые происходили в марте, повлияли на отрасль.
В конце марта Роскомнадзор сообщал РИА Новости о хакерской атаке на "Лукойл", отмечал, что она не затронула критическую инфраструктуру компании.
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Цивилев рассказал о проекте строительства Приморской АЭС
15 мая, 15:07
 
РоссияСергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЛУКОЙЛ
 
 
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