https://ria.ru/20250522/tsb-2018495215.html

ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков

ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков - РИА Новости, 22.05.2025

ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков

ЦБ РФ предложил новую методику определения системно значимых банков, планирует обсуждать ее с рынком, следует из консультативного доклада Банка России. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:58:00+03:00

2025-05-22T16:58:00+03:00

2025-05-22T17:01:00+03:00

экономика

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россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ предложил новую методику определения системно значимых банков, планирует обсуждать ее с рынком, следует из консультативного доклада Банка России."С учетом нормализации ситуации в банковском секторе и активного выхода из режима послаблений пришло время вернуться к более основательному пересмотру методики системно значимых кредитных организаций (СЗКО)", - говорится в докладе.Банк России отмечает, что текущая методика определения системно значимых банков не позволяет достаточно точно ранжировать банки по уровню системной значимости, а также имеет ряд других аспектов, которые требуют доработки. Новая методика, в свою очередь, предусматривает необходимые изменения и будет состоять из двух блоков оценки системной значимости.В 2025-2026 годах планируется откалибровать размеры надбавок и внести изменения в отчетность и иные нормативные акты, чтобы уже в 2027 году впервые пересмотреть перечень СЗКО по новой методике."При этом будет установлен график постепенного выхода на уровень дифференцированных надбавок после завершения графика восстановления надбавок поддержания достаточности капитала (2,5%) и за системную значимость (1%) с 1 января 2028 года. Это предоставит СЗКО из групп с более высокими надбавками время для наращивания капитала", - уточнил регулятор."Настоящий доклад носит консультативный характер и подготовлен с целью обсуждения с банковским сообществом концепции методики определения СЗКО", - отмечается в документе.Новая инициатива Банка России также предполагает разделение СЗКО на пять групп (с разными надбавками за системную значимость) в зависимости от степени их значимости для финансового рынка и российской экономики в целом. Новая методика при этом исключает оценку международной активности и добавляет оценку региональной значимости."Текущая надбавка одинакова для всех СЗКО, что подразумевает их равный вклад в системный риск. Однако российские банки сильно различаются - по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. Чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать СЗКО между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки", - отмечается в докладе.Также регулятор планирует ввести новую форму отчетности для сбора информации о нефинансовых активах банков с активами свыше 300 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250225/ra-2001406146.html

https://ria.ru/20250206/tsb-1997832072.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия