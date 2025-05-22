https://ria.ru/20250522/tsb-2018495215.html
ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков
ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков - РИА Новости, 22.05.2025
ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков
ЦБ РФ предложил новую методику определения системно значимых банков, планирует обсуждать ее с рынком, следует из консультативного доклада Банка России. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:58:00+03:00
2025-05-22T16:58:00+03:00
2025-05-22T17:01:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ предложил новую методику определения системно значимых банков, планирует обсуждать ее с рынком, следует из консультативного доклада Банка России."С учетом нормализации ситуации в банковском секторе и активного выхода из режима послаблений пришло время вернуться к более основательному пересмотру методики системно значимых кредитных организаций (СЗКО)", - говорится в докладе.Банк России отмечает, что текущая методика определения системно значимых банков не позволяет достаточно точно ранжировать банки по уровню системной значимости, а также имеет ряд других аспектов, которые требуют доработки. Новая методика, в свою очередь, предусматривает необходимые изменения и будет состоять из двух блоков оценки системной значимости.В 2025-2026 годах планируется откалибровать размеры надбавок и внести изменения в отчетность и иные нормативные акты, чтобы уже в 2027 году впервые пересмотреть перечень СЗКО по новой методике."При этом будет установлен график постепенного выхода на уровень дифференцированных надбавок после завершения графика восстановления надбавок поддержания достаточности капитала (2,5%) и за системную значимость (1%) с 1 января 2028 года. Это предоставит СЗКО из групп с более высокими надбавками время для наращивания капитала", - уточнил регулятор."Настоящий доклад носит консультативный характер и подготовлен с целью обсуждения с банковским сообществом концепции методики определения СЗКО", - отмечается в документе.Новая инициатива Банка России также предполагает разделение СЗКО на пять групп (с разными надбавками за системную значимость) в зависимости от степени их значимости для финансового рынка и российской экономики в целом. Новая методика при этом исключает оценку международной активности и добавляет оценку региональной значимости."Текущая надбавка одинакова для всех СЗКО, что подразумевает их равный вклад в системный риск. Однако российские банки сильно различаются - по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. Чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать СЗКО между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки", - отмечается в докладе.Также регулятор планирует ввести новую форму отчетности для сбора информации о нефинансовых активах банков с активами свыше 300 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250225/ra-2001406146.html
https://ria.ru/20250206/tsb-1997832072.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ предложил новую методику определения системно значимых банков
Центробанк предложил новую методику определения системно значимых банков
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ предложил новую методику определения системно значимых банков, планирует обсуждать ее с рынком, следует из консультативного доклада Банка России.
"С учетом нормализации ситуации в банковском секторе и активного выхода из режима послаблений пришло время вернуться к более основательному пересмотру методики системно значимых кредитных организаций (СЗКО)", - говорится в докладе.
Банк России отмечает, что текущая методика определения системно значимых банков не позволяет достаточно точно ранжировать банки по уровню системной значимости, а также имеет ряд других аспектов, которые требуют доработки. Новая методика, в свою очередь, предусматривает необходимые изменения и будет состоять из двух блоков оценки системной значимости.
В 2025-2026 годах планируется откалибровать размеры надбавок и внести изменения в отчетность и иные нормативные акты, чтобы уже в 2027 году впервые пересмотреть перечень СЗКО по новой методике.
"При этом будет установлен график постепенного выхода на уровень дифференцированных надбавок после завершения графика восстановления надбавок поддержания достаточности капитала (2,5%) и за системную значимость (1%) с 1 января 2028 года. Это предоставит СЗКО из групп с более высокими надбавками время для наращивания капитала", - уточнил регулятор.
"Настоящий доклад носит консультативный характер и подготовлен с целью обсуждения с банковским сообществом концепции методики определения СЗКО", - отмечается в документе.
Новая инициатива Банка России также предполагает разделение СЗКО на пять групп (с разными надбавками за системную значимость) в зависимости от степени их значимости для финансового рынка и российской экономики в целом. Новая методика при этом исключает оценку международной активности и добавляет оценку региональной значимости.
"Текущая надбавка одинакова для всех СЗКО, что подразумевает их равный вклад в системный риск. Однако российские банки сильно различаются - по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. Чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать СЗКО между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки", - отмечается в докладе.
Также регулятор планирует ввести новую форму отчетности для сбора информации о нефинансовых активах банков с активами свыше 300 миллиардов рублей.