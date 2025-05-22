https://ria.ru/20250522/tribunal-2018441801.html

Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России

Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России - РИА Новости, 22.05.2025

Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости назвал создание трибунала против России, о котором заявлял... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:49:00+03:00

2025-05-22T12:49:00+03:00

2025-05-22T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости назвал создание трибунала против России, о котором заявлял Евросоюз, еще одним способом отнять деньги у европейцев."Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", — сказал он.По факту же этот псевдотрибунал станет только способом отнять деньги у жителей Европы, добавил Венедиктов, отметив, что об этом прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.По замыслу Брюсселя, трибунал должен будет работать совместно с Международным уголовным судом, который, по мнению замсекретаря Совбеза, уже давно доказал свою бесполезность.В начале мая представители 20 из 27 стран Евросоюза, собравшиеся во Львове, поддержали инициативу создания "трибунала" против России. В Кремле на это заявили, что не будут реагировать на подобные попытки.

https://ria.ru/20250522/evropa-2018342629.html

https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html

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Ольга Тузова

в мире, россия, украина, европа, александр венедиктов, евросоюз