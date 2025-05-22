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Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России - РИА Новости, 22.05.2025
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12:49 22.05.2025 (обновлено: 17:07 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/tribunal-2018441801.html
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России - РИА Новости, 22.05.2025
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости назвал создание трибунала против России, о котором заявлял... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:49:00+03:00
2025-05-22T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости назвал создание трибунала против России, о котором заявлял Евросоюз, еще одним способом отнять деньги у европейцев."Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", — сказал он.По факту же этот псевдотрибунал станет только способом отнять деньги у жителей Европы, добавил Венедиктов, отметив, что об этом прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.По замыслу Брюсселя, трибунал должен будет работать совместно с Международным уголовным судом, который, по мнению замсекретаря Совбеза, уже давно доказал свою бесполезность.В начале мая представители 20 из 27 стран Евросоюза, собравшиеся во Львове, поддержали инициативу создания "трибунала" против России. В Кремле на это заявили, что не будут реагировать на подобные попытки.
https://ria.ru/20250522/evropa-2018342629.html
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в мире, россия, украина, европа, александр венедиктов, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Александр Венедиктов, Евросоюз
Венедиктов высказался о планах ЕС создать трибунал против России

Венедиктов назвал создание трибунала против РФ способом отнять деньги европейцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза в Брюсселе
Флаги Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости назвал создание трибунала против России, о котором заявлял Евросоюз, еще одним способом отнять деньги у европейцев.
"Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", — сказал он.
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По факту же этот псевдотрибунал станет только способом отнять деньги у жителей Европы, добавил Венедиктов, отметив, что об этом прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.
По замыслу Брюсселя, трибунал должен будет работать совместно с Международным уголовным судом, который, по мнению замсекретаря Совбеза, уже давно доказал свою бесполезность.
В начале мая представители 20 из 27 стран Евросоюза, собравшиеся во Львове, поддержали инициативу создания "трибунала" против России. В Кремле на это заявили, что не будут реагировать на подобные попытки.
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