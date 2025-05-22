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В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025

В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:50:00+03:00

2025-05-22T06:50:00+03:00

2025-05-22T06:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

елец

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном районе была введена в 23.09 мск среды. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

елец

липецкая область

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Дарья Буймова

происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов