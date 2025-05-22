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В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:50:00+03:00
2025-05-22T06:50:00+03:00
2025-05-22T06:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
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игорь артамонов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном районе была введена в 23.09 мск среды. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для г. Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Ельце Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА