https://ria.ru/20250522/trevoga-2018376961.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.05.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:20:00+03:00
2025-05-22T03:20:00+03:00
2025-05-22T03:20:00+03:00
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотников