Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху
Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху и обсудил иранскую сделку
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив перспективу сделки с Ираном по ядерной программе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент сегодня разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. У них была продуктивная дискуссия. Они обсудили многое, включая, конечно, трагическую стрельбу, которая произошла здесь, в Вашингтоне вчера вечером. Но они также говорили о потенциале сделки с Ираном, которая, по мнению президента, движется в правильном направлении", - сообщила она журналистам на брифинге.
Левитт отметила, что сделка с Ираном может закончится "очень позитивно" в рамках дипломатического решения, или обернуться "очень негативной ситуацией" для Ирана, а также подтвердила очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана позднее на этой неделе.
Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс", при этом он подчеркнул, что власти в Тегеране готовы скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с Соединенными Штатами, но полностью отказываться от обогащения не собираются.
Аракчи 11 мая заявил, что дата проведения пятого раунда переговоров Ирана и США по ядерной проблематике определена, но ждет своего утверждения. По его словам, о ней вскоре будет объявлено. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечала, что новый раунд переговоров властей в Тегеране и Вашингтоне может состояться в Риме с субботы по воскресенье.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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