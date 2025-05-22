https://ria.ru/20250522/tramp-2018542036.html

Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7

Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7 - РИА Новости, 22.05.2025

Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7

Президент США Дональд Трамп посетит Канаду для участия в саммите лидеров "Большой семерки" (G7) с 15 по 17 июня, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 22.05.2025

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Канаду для участия в саммите лидеров "Большой семерки" (G7) с 15 по 17 июня, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду с 15 по 17 июня", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, Белый дом дополнительно распространит информацию о деталях предстоящей поездки главы государства.

https://ria.ru/20250506/tramp-2015411242.html

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