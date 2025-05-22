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Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7 - РИА Новости, 22.05.2025
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20:30 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tramp-2018542036.html
Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7
Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7 - РИА Новости, 22.05.2025
Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7
Президент США Дональд Трамп посетит Канаду для участия в саммите лидеров "Большой семерки" (G7) с 15 по 17 июня, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 22.05.2025
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Канаду для участия в саммите лидеров "Большой семерки" (G7) с 15 по 17 июня, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду с 15 по 17 июня", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, Белый дом дополнительно распространит информацию о деталях предстоящей поездки главы государства.
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в мире, канада, сша, дональд трамп, g7
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, G7
Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп посетит Канаду с 15 по 17 июня

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Канаду для участия в саммите лидеров "Большой семерки" (G7) с 15 по 17 июня, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду с 15 по 17 июня", - сообщила она журналистам на брифинге.
По словам Левитт, Белый дом дополнительно распространит информацию о деталях предстоящей поездки главы государства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
6 мая, 23:46
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампG7
 
 
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