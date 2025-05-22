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Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху - РИА Новости, 22.05.2025
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20:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tramp-2018540241.html
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху - РИА Новости, 22.05.2025
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:16:00+03:00
2025-05-22T20:16:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по освобождению заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху. "Лидеры обсудили войну в Газе, и президент Трамп выразил поддержку целям, поставленным премьер-министром Нетаньяху, по освобождению всех наших заложников, ликвидации ХАМАС и продвижению плана Трампа (по добровольному переселению жителей анклава - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования Нетаньяху в связи с убийством сотрудников израильского посольства в Вашингтоне накануне вечером. "Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за усилия, которые он и его администрация прилагают против проявлений антисемитизма в Соединенных Штатах", - добавили в офисе премьера.
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху

Канцелярия Нетаньяху: Трамп выразил поддержу цели Израиля в ликвидации ХАМАС

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по освобождению заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху.
"Лидеры обсудили войну в Газе, и президент Трамп выразил поддержку целям, поставленным премьер-министром Нетаньяху, по освобождению всех наших заложников, ликвидации ХАМАС и продвижению плана Трампа (по добровольному переселению жителей анклава - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования Нетаньяху в связи с убийством сотрудников израильского посольства в Вашингтоне накануне вечером.
"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за усилия, которые он и его администрация прилагают против проявлений антисемитизма в Соединенных Штатах", - добавили в офисе премьера.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США ведут тайные переговоры с ХАМАС, передает Axios
5 марта, 18:48
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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