https://ria.ru/20250522/tramp-2018540241.html

Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху

Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху - РИА Новости, 22.05.2025

Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:16:00+03:00

2025-05-22T20:16:00+03:00

2025-05-22T20:16:00+03:00

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по освобождению заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху. "Лидеры обсудили войну в Газе, и президент Трамп выразил поддержку целям, поставленным премьер-министром Нетаньяху, по освобождению всех наших заложников, ликвидации ХАМАС и продвижению плана Трампа (по добровольному переселению жителей анклава - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования Нетаньяху в связи с убийством сотрудников израильского посольства в Вашингтоне накануне вечером. "Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за усилия, которые он и его администрация прилагают против проявлений антисемитизма в Соединенных Штатах", - добавили в офисе премьера.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003274630.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году