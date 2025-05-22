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Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху - РИА Новости, 22.05.2025
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:16:00+03:00
2025-05-22T20:16:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по освобождению заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху. "Лидеры обсудили войну в Газе, и президент Трамп выразил поддержку целям, поставленным премьер-министром Нетаньяху, по освобождению всех наших заложников, ликвидации ХАМАС и продвижению плана Трампа (по добровольному переселению жителей анклава - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования Нетаньяху в связи с убийством сотрудников израильского посольства в Вашингтоне накануне вечером. "Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за усилия, которые он и его администрация прилагают против проявлений антисемитизма в Соединенных Штатах", - добавили в офисе премьера.
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп выразил поддержку целям Израиля в Газе, сообщила канцелярия Нетаньяху
Канцелярия Нетаньяху: Трамп выразил поддержу цели Израиля в ликвидации ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг выразил поддержку целям Израиля в войне в секторе Газа по освобождению заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС, сообщила канцелярия Нетаньяху.
"Лидеры обсудили войну в Газе, и президент Трамп выразил поддержку целям, поставленным премьер-министром Нетаньяху, по освобождению всех наших заложников, ликвидации ХАМАС и продвижению плана Трампа (по добровольному переселению жителей анклава - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования Нетаньяху в связи с убийством сотрудников израильского посольства в Вашингтоне накануне вечером.
"Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за усилия, которые он и его администрация прилагают против проявлений антисемитизма в Соединенных Штатах", - добавили в офисе премьера.