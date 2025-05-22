Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tramp-2018532559.html
Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса
Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 22.05.2025
Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса
Для президента США Дональда Трампа станет поражением, если урегулирование украинского кризиса не увенчается успехом, поскольку у Вашингтона не хватит ресурсов... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:21:00+03:00
2025-05-22T19:21:00+03:00
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
российский совет по международным делам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/81/1497318120_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1a3357b01b45ffe34046977302254931.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа станет поражением, если урегулирование украинского кризиса не увенчается успехом, поскольку у Вашингтона не хватит ресурсов на одновременное сдерживание и Москвы, и Пекина, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. "США оказались в так называемой ловушке двойного сдерживания, когда после 2022 года им пришлось оказаться в ситуации, когда нужно сдерживать и Китай, и Россию. Даже такая мощная держава, как США, поняла, что ресурсов на сдерживание двух держав калибра России и Китая у них попросту не хватит", - сказал он в ходе выступления на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги - 2025. Стратегии". По мнению эксперта, в Вашингтоне поняли, что ресурсов на все направления не хватит, и те конфликты, те не профильные активы, "черные дыры, в которые уходят деньги налогоплательщиков" нужно ликвидировать. Он также обратил внимание на то, что контактны между РФ и США по украинскому конфликту инициированы не Москвой. "Для Трампа это будет поражение, конечно же, если ему не удастся выйти на какие-то соглашения с Россией. Это, конечно, будет означать очень серьезный ущерб тому курсу, который он взял на ликвидацию этих непрофильных активов", - добавил Тимофеев. Как отметил эксперт, в США считают Китай более важным соперником в долгосрочной перспективе, из-за чего администрация Трампа стремится "пригасить" конфронтацию с Россией. "ЕС и другие союзники пытаются его вернуть и сохранить эту колею сдерживания России. Мы эти заявления хорошо знаем. ЕС сейчас парадоксальным образом оказывается главным ястребом в лагере", - заключил он. Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России , потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250522/kiev-2018473623.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/81/1497318120_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_a9c99de68946c9985631373a75231e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, российский совет по международным делам, в мире
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Российский совет по международным делам, В мире
Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса

Политолог Тимофеев: США окажутся в ловушке двойного сдерживания из-за Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа станет поражением, если урегулирование украинского кризиса не увенчается успехом, поскольку у Вашингтона не хватит ресурсов на одновременное сдерживание и Москвы, и Пекина, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"США оказались в так называемой ловушке двойного сдерживания, когда после 2022 года им пришлось оказаться в ситуации, когда нужно сдерживать и Китай, и Россию. Даже такая мощная держава, как США, поняла, что ресурсов на сдерживание двух держав калибра России и Китая у них попросту не хватит", - сказал он в ходе выступления на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги - 2025. Стратегии".
По мнению эксперта, в Вашингтоне поняли, что ресурсов на все направления не хватит, и те конфликты, те не профильные активы, "черные дыры, в которые уходят деньги налогоплательщиков" нужно ликвидировать. Он также обратил внимание на то, что контактны между РФ и США по украинскому конфликту инициированы не Москвой.
"Для Трампа это будет поражение, конечно же, если ему не удастся выйти на какие-то соглашения с Россией. Это, конечно, будет означать очень серьезный ущерб тому курсу, который он взял на ликвидацию этих непрофильных активов", - добавил Тимофеев.
Как отметил эксперт, в США считают Китай более важным соперником в долгосрочной перспективе, из-за чего администрация Трампа стремится "пригасить" конфронтацию с Россией.
"ЕС и другие союзники пытаются его вернуть и сохранить эту колею сдерживания России. Мы эти заявления хорошо знаем. ЕС сейчас парадоксальным образом оказывается главным ястребом в лагере", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России , потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
СМИ: Киев говорит то, что хочет слышать Трамп
Вчера, 15:09
 
РоссияСШАКитайДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзРоссийский совет по международным деламВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала