Политолог оценил шансы Трампа на урегулирование украинского кризиса
Политолог Тимофеев: США окажутся в ловушке двойного сдерживания из-за Украины
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа станет поражением, если урегулирование украинского кризиса не увенчается успехом, поскольку у Вашингтона не хватит ресурсов на одновременное сдерживание и Москвы, и Пекина, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"США оказались в так называемой ловушке двойного сдерживания, когда после 2022 года им пришлось оказаться в ситуации, когда нужно сдерживать и Китай, и Россию. Даже такая мощная держава, как США, поняла, что ресурсов на сдерживание двух держав калибра России и Китая у них попросту не хватит", - сказал он в ходе выступления на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги - 2025. Стратегии".
По мнению эксперта, в Вашингтоне поняли, что ресурсов на все направления не хватит, и те конфликты, те не профильные активы, "черные дыры, в которые уходят деньги налогоплательщиков" нужно ликвидировать. Он также обратил внимание на то, что контактны между РФ и США по украинскому конфликту инициированы не Москвой.
"Для Трампа это будет поражение, конечно же, если ему не удастся выйти на какие-то соглашения с Россией. Это, конечно, будет означать очень серьезный ущерб тому курсу, который он взял на ликвидацию этих непрофильных активов", - добавил Тимофеев.
Как отметил эксперт, в США считают Китай более важным соперником в долгосрочной перспективе, из-за чего администрация Трампа стремится "пригасить" конфронтацию с Россией.
"ЕС и другие союзники пытаются его вернуть и сохранить эту колею сдерживания России. Мы эти заявления хорошо знаем. ЕС сейчас парадоксальным образом оказывается главным ястребом в лагере", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России , потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
СМИ: Киев говорит то, что хочет слышать Трамп
Вчера, 15:09