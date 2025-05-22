https://ria.ru/20250522/tramp-2018498870.html

Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений Трампа

Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений Трампа - РИА Новости, 22.05.2025

Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений Трампа

Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений президента США Дональда Трампа, за исключением его инаугурационной речи. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:13:00+03:00

2025-05-22T17:13:00+03:00

2025-05-22T17:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений президента США Дональда Трампа, за исключением его инаугурационной речи. Как убедился корреспондент РИА Новости, раздел сайта "Заявления" (Remarks) подвергся серьезным изменениям. Вместо расшифровок выступлений Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также пресс-секретаря Кэролайн Левитт в разделе появились видео выступлений президента на различных мероприятиях. Единственный текст, который сохранился в этом разделе, - инаугурационная речь Трампа. Как сказал телеканалу NBC анонимный сотрудник Белого дома, правительственные стенографы продолжают записывать и расшифровывать заявления американского президента. Тем не менее, администрация решила заменить текст на видео, так как считает, что люди получат более полное и точное представление о Трампе, смотря и слушая выступления, а не читая их. По словам чиновника, удаление стенограмм и переход на видеозаписи направлены на обеспечение "единообразия" на сайте.

https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html

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в мире, дональд трамп, nbc