https://ria.ru/20250522/tramp-2018492321.html

Time: администрации Трампа не хватает знания деталей конфликта на Украине

Time: администрации Трампа не хватает знания деталей конфликта на Украине - РИА Новости, 22.05.2025

Time: администрации Трампа не хватает знания деталей конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа испытывает серьезные трудности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине, пишет в четверг... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:40:00+03:00

2025-05-22T16:40:00+03:00

2025-05-22T16:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа испытывает серьезные трудности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине, пишет в четверг влиятельный журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов. "Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов", — отмечает издание. Западный дипломат, неоднократно обсуждавший Украину во время визитов в Белый дом, заявил изданию, что администрация Трампа "недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта". Представитель украинской стороны на условиях анонимности описал проблему еще жестче: "У них мессианская позиция, будто они знают всё и не хотят ничего слышать". Издание также сообщает, что Владимир Зеленский неоднократно приглашал Трампа и его высокопоставленных помощников посетить Украину и увидеть ситуацию на месте, однако никто из них до сих пор не принял приглашение. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от поездки, заявив Зеленскому, что его не интересует участие в "пропагандистском туре". Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк, которая недавно покинула пост, сообщила о трудностях во взаимодействии с администрацией. "К сожалению, политика администрации Трампа изначально была направлена на то, чтобы оказывать давление на жертву - Украину, а не на агрессора", - утверждает она, мотивируя своё решение уйти в отставку. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против РФ, потому что есть шанс урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018375470.html

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

https://ria.ru/20250123/dugin-1995105278.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир мединский